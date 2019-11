Acción Popular: Una nómina sin congresistas disueltos [INFOGRAFÍA]

Semanas antes de definir la lista de candidatos para las elecciones complementarias del 2020, el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, había adelantado que su partido apostaría por nuevos nombres y que excluiría a quienes ocuparon un escaño en el Congreso disuelto el pasado 30 de setiembre, pese a que la ley no prohibía su postulación.

"Creemos que los miembros del partido que fueron parte del Parlamento disuelto, no deberían volver a postular. No es ético, no está bien. Si ese congreso fue disuelto es porque no funcionó y desde Acción Popular apostaremos por la renovación", declaraba Guevara días antes de las elecciones internas del partido.

La lista definitiva de candidatos de AP, presentada este lunes en el JNE, confirma tal anuncio: una combinación de juventud y experiencia, en la que resalta además la paridad de género y la ausencia de invitados de otras agrupaciones. Militancia pura y dura.

Sin grandes nombres

Aunque recientes encuestas colocan a AP como el partido político con mayor preferencia del electorado –por encima de Fuerza Popular–, apostar exclusivamente por sus militantes para las próximas elecciones de enero, podría ser un arma de doble filo.

Por un lado, se busca reactivar el partido y recobrar el protagonismo que tuvo en décadas pasadas. Pero, por otro lado, las opciones que presenta no son precisamente las más populares para el ciudadano de a pie.

Revisemos Lima. El número 1 es para la abogada Mónica Saavedra Ocharán, quien hasta hace poco ocupó la gerencia de fiscalización de la Municipalidad de Jesús María. El número 2 es para otra abogada, Leslye Lazo Villón, esposa del actual alcalde de San Martín de Porres. El número 3 lo tiene el regidor de la municipalidad de Ate-Vitarte, Walter Rivera.

Vayamos al norte. En La Libertad, la lista la encabeza el arquitecto Óscar Benavides Ruiz, quien tentó una alcaldía distrital en las últimas elecciones municipales. En Áncash, está el exgeneral del Ejército Otto Guibovich Arteaga. Mientras que en Cajamarca, lidera la lista el empresario y exgerente municipal de Jaén, Hans Troyes Delgado.

Miremos al sur. En Arequipa, lidera la lista Rosario Paredes Eyzaguirre, cuya candidatura fue cuestionada por algunos militantes de dicha región. En Puno, el arquitecto y excandidato al gobierno regional, Jesús Orlando Arapa Roque. Esos son algunos de los nombres más resaltantes de AP, con los que buscará sorprender el 26 de enero.