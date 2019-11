Vizcarra en el 2020

Luego del salto que lo llevó de 43% a 79% de aprobación, Martín Vizcarra retrocede a un no desdeñable 60%. La altísima aprobación se debió a la guerra política iniciada en el 2016, y ahora Vizcarra en cambio tiene que bailar con su propio pañuelo. De aquí al 2021 pesará más lo administrativo, un área donde lo político rinde poco, cuando rinde.

El presidente no quiere que olvidemos que el Congreso que se está formando es su criatura. Nos lo recuerda con cosas como llamados a votar bien. Esto no está definido, pero suena a que debemos buscar que el nuevo Congreso se parezca lo menos posible al anterior. Viene implícita en ello una sugerencia sobre por quiénes no votar.

Pero si el futuro de esa aprobación dependerá de la calidad de la gestión, algo van a influir las relaciones con los nuevos parlamentarios. Lo cual a su vez dependerá de si se forma un bloque operativo interesado en y capaz de colaborar con la marcha del Ejecutivo. Es muy probable que el bloque se forme, pero hoy no se puede garantizar que sea hegemónico.

En otras palabras, Vizcarra tendrá que seguir tratando con un Congreso, con todo lo que eso significa. Este será más variado que el anterior, sin capacidad de arrinconar al Ejecutivo. Pero los ataques desde la derecha van a continuar, desde los mismos sectores y con muchas de las mismas voces. No es motivo para una disolución, pero las bromas sobre el tema han comenzado.

Hay una suerte de tregua natural en el aire, que comenzó en octubre con la disolución, se mantiene con los preparativos y las expectativas electorales, y durará lo que le tome al nuevo Congreso instalarse en forma. Todo esto bañado por los bálsamos de la Navidad, el cambio de año, quizás los días más soleados. Luego empezará una recta final que tendrá complicaciones.

No es nada descartable que buenos resultados electorales en la izquierda y la derecha del espectro produzcan un hemiciclo con fuertes vibraciones inamistosas frente al gobierno. Pues muchos sectores verán el 2020 parlamentario como un trampolín hacia el 2021 presidencial, una carrera que rara vez se gana practicando, o siquiera apoyando, al oficialismo.