Romy Chang sobre aportes de Credicorp a Keiko: Ayuda a la hipótesis fiscal de “pitufeo”

El presidente ejecutivo de Credicorp, Dionisio Romero, reveló al fiscal José Domingo Pérez que la corporación que dirige, aportó $3,65 millones a campaña de Keiko Fujimori (2011).

Para la abogado penalista Romy Chang, dicha declaración no ayuda a la tesis de que los aportes de empresarios vinculados a la Confiep eran ilegales, pero sí permite que se fortalezca la premisa de que existió la técnica de pitufeo.

PUEDES VER Dionisio Romero señala que Credicorp aportó $3,65 millones a campaña de Keiko Fujimori

“Dionisio Romero ha precisado que si bien los aportes han sido entregados en efectivo, tiene un origen ilícito y han sido registrados en la contabilidad de la empresa. Ello significa que en realidad el origen de los aportes no es ilegal y si no es así, respecto al tema de lavado de activos, respecto al hecho de lavar dinero y que tenga un origen ilegal, no ayuda mucho a la teoría del Ministerio Público", declaró Romy Chang para Perú 21.

"En cambio, sí ayudaría en la técnica del ‘pitufeo’ porque sí está bien claro que se entregó un aporte que Fuerza 2011 no registró, como el financiamiento de Romero. Que habría sido escondido usando a otras personas que se habrían hecho pasar como los aportantes para introducir el monto en la contabilidad del partido, siendo eso falso. [...] Se abren otras hipótesis de trabajo,”, adicionó.

PUEDES VER Keiko y Jaime Yoshiyama se reunieron entre 6 o 7 veces con Romero, según declaración

Vale recordar que la hipótesis de la fiscalía es que se habría “pitufeado” el dinero de los aportes de Odebrecht a través de falsos aportantes.

Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, trató de explicar en Canal que no hubo “pitufeo” en este caso, pero sí quizá falta administrativas.

Dionisio Romero le narró a José Domingo Pérez que tuvo entre 6 o 7 reuniones con Keiko Fujimori entre 2010 y 2011 para coordinar sobre las colaboraciones económicas.