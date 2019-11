Keiko y Jaime Yoshiyama se reunieron entre 6 o 7 veces con Romero, según declaración

Este lunes 18, el presidente del directorio de Credicorp Ltd., Dionisio Romero, asistió a la Fiscalía para el interrogatorio que le iba a realizar el Equipo Especial Lava Jato. En la tarde reconoció que la compañía aportó un total de $3,65 millones de dólares para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. Su declaración, no obstante, contiene más detalles sobre la entrega de dinero.

La República tuvo acceso a la declaración fiscal de Romero Paoletti. En el documento se precisa que el intermediario entre él y la lideresa de Fuerza Popular fue Martín Pérez Monteverde, el exministro de Comercio Exterior y Turismo durante el segundo gobierno de Alan García.

Dionisio Romero indica que la decisión parte en finales del 2010 e inicios del 2011, por lo que fue a través de Credicorp que se usaron “las herramientas a nuestro alcance” para “apoyar” a Fuerza Popular, que, según el empresario, era el “partido que según las encuestas podía ganar la elección al partido financiado por Venezuela”, en referencia a la organización política de Ollanta Humala, que fue elegido en segunda vuelta del 2011.

“Entre la primera y segunda vuelta aportamos la suma total de 3 millones 650 mil dólares norteamericanos. Soy consciente que es un monto excepcional, que se da en un contexto excepcional, que el país cayera en manos de la política chavista. Como yo no tenía contacto con los líderes del partido Fuerza 2011, le pedí a un amigo, el señor Martín Pérez, que coordinara las reuniones en su casa, para poder ofrecer los aportes a la campaña; no recuerdo con precisión cuántas reuniones se dieron, pero creo que fueron unas seis o siete, todas en la casa de Martín Pérez. Participaron la señora Fujimori, Jaime Yoshiyama, Martín Pérez y quien habla, no recuerdo si en todas las reuniones estaban ambos o solo uno de ellos”, se señala en el documento.

