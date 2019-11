Mark Vito: “El pitufeo es necesario para que la plata entre al partido” [VIDEO]

Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori se refirió a la confesión del presidente de Credicorp Dionisio Romero, quién contó al fiscal José Domingo Pérez que entregó 3 millones 650 mil dólares en efectivo y en las manos de la excandidata presidencial el 2011.

“Si la plata es lícita, en el peor caso sería una falta administrativa y, además, si hay pitufeo es necesaria para que la plata entre al partido. Mi entender es que la plata que fue entregado a Jaime (Yoshiyama) fue entregado a Jorge, luego al partido y fue registrado en la ONPE bajo diferentes nombres. En el peor caso es una simulación de aportes que no está tipificado en el Código Penal”, manifestó Vito a Latina.

Asimismo, Vito Villanella se refirió a la declaración de Jorge Yoshiyama, sobrino Jaime Yoshiyama, quién ratificó la entrega de 1 millón 200 mil dólares a Keiko Fujimori de parte de la empresa Odebrecht. En la misma linea, el esposo de Fujimori enfatizó que dicho monto es algo “lícito” a pesar de no haber sido registrado ante la ONPE.

“Esta declaración prueba que el señor Jaime Yoshiyama siempre ha dicho la verdad, que el dinero entregado a su sobrino Jorge viene de un empresario nacional y esa declaración destroza las hipótesis del fiscal, porque establece el origen real del dinero que sin duda es lícita. Lo importante aquí es que el dinero el lícito”, manifestó.

Séptimo día en huelga de hambre

Por otra parte, Mark Vito lleva ya siete días cumpliendo su ‘huelga de hambre’ como muestra de protesta por la decisión del Poder Judicial de mantener en el penal de mujer Ancón 1 a su esposa Keiko Fujimori acusada por haber recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht.

Sobre su estado de salud, Vito señaló que ya “empieza a resquebrajarse” y que buscará la libertad de Fujimori Higuchi de todas las formas posibles. De igual manera, el empresario recalcó que luchará “hasta las últimas consecuencias” hasta ver libre a su esposa.

"Está injustamente presa por un año y 18 días lejos de sus hijas. ¡Basta ya!, cuánto más necesita sufrir para que la gente que tiene ese odio sea satisfecha, no me parece justo. Sé que uno se puede discrepar en la política, pero no se puede quitar su derecho fundamental, que es la libertad”, aseveró.