Keiko Fujimori acusaba a Ollanta Humala de recibir dinero de Hugo Chávez el 2011 [VIDEOS]

Contrariedad. Keiko Fujimori acusaba al entonces candidato del Partido Nacionalista Ollanta Humala Tasso de recibir dinero del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías. Como se recuerda, la entonces líder de Fuerza 2011 criticó en reiteradas oportunidades a Humala Tasso afirmando que “habría evidencias” de una relación entre Humala y Chávez con el fin de coordinar una entrega de dinero.

“En los últimos días hay evidencias de unos emails en que habría una relación real entre el señor comandante Humala y el señor Hugo Chávez. Hay e-mails que relatan que él habría recibido dinero de Hugo Chávez”, aseguraba Fujimori a los medios el 2011.

Asimismo, en plena campaña para las elecciones de ese año, la lideresa fujimorista decía que Ollanta Humala no representaba ninguna propuesta sería para el Perú y que por el contrario ella "si trabaja para el desarrollo de todos los peruanos”.

“No es una propuesta que representa (la de Humala Tasso). Nuestra propuesta no está coordinando con el señor Hugo Chávez. Nuestra propuesta es trabajar por el desarrollo de todos los peruanos”, enfatizaba Keiko.

Las elecciones presidenciales del 2011 comenzaron muy accidentes para Keiko Fujimori, en mayo de ese año se difundió una fotografía de ella con el expresidente venezolano Hugo Chávez donde aparece “bailando trencito" en un aparente evento protocolar. De igual manera, aprovechó para criticar -una vez más- a su contendor Ollanta Humala afirmando que éste recibe dinero del mandatario llanero.

“Están tratando de montar una relación protocolar que yo he tenido con el señor Hugo Chávez. No lo veo desde el año 2000. Las únicas veces que he conversado con él han sido en eventos de estas reuniones formales. […] Jamás he recibido dinero de él (Hugo Chávez) como si lo ha hecho el señor Ollanta Humala”, declaró.

Aporte millonario

El último lunes el presidente del directorio del Grupo Romero, Credicorp y el Banco de Crédito del Perú (BCP), Dionisio Romero Paoletti confesó a la Fiscalía la entrega de 3 millones 650 mil dólares en efectivo “en las manos y directamente” a Keiko Fujimori con el fin de aportar para su campaña en las elecciones presidencial del 2011. Romero, además, confesó fue “una iniciativa personal” y que lo hizo debido a una eventual victoria del entonces candidato Ollanta Humala.

Por otro lado, Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato que investiga a Fujimori, afirmó que lo dicho por el presidente de BCP “solo abona y confirma la tesis de la Fiscalía donde sustentaba que el costo de la campaña de Fujimori Higuchi no solo fue de 1 millón 200 mil dólares que recibió de Odebrecht sino que más bien se trataría de “una campaña multimillonaria”.