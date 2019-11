Entre festejos y apuros, arrancó carrera electoral en el sur [VIDEO]

Mónica Cuti y corresponsales

El plazo, para que las organizaciones políticas inscriban sus listas congresales, culminó ayer a la medianoche. Como se hizo costumbre, los partidos esperaron hasta el último día para ir a registrar a sus postulantes al Congreso transitorio del 2020.

A nivel nacional, 22 partidos están habilitados para participar de los comicios. En Arequipa todos lograron inscribirse ante el Jurado Electoral Especial (JEE). Algunas de las agrupaciones arribaron al JEE acompañadas por bandas de música y banderolas. Es el caso del Frente Amplio y de Acción Popular.

Los postulantes, que acompañaron a las comparsas, no desperdiciaron el tiempo y lanzaron algunas propuestas.

Por ejemplo, el candidato Cristian Palacios, de Podemos por el Perú, dijo que impulsará una ley, para que las prácticas profesionales de universitarios sean pagadas y se realicen en instituciones del Estado. También anunció que ayudará a destrabar proyectos de la región y que promoverá el pago de la deuda social.

Andrés Risueño Portugal, candidato de Acción Popular, criticó a los que creen que el Congreso es “una pichanguita”. Dijo que no es así, pues varias reformas quedaron pendientes, como es el caso de la inmunidad parlamentaria y la renovación de la nueva Junta Nacional de Justicia. “Es mucha responsabilidad y la asumiré, no tengo antecedentes penales, no tengo deudas con la justicia”, indicó.

Mientras tanto, el candidato Jesús Chuctaya Huarca del partido Morado, del que es líder Julio Guzmán, dijo que en el tiempo que completen el periodo congresal (un año y tres meses) solo se pueden hacer proyectos concretos. Propone la lucha contra la corrupción, la revisión de la inmunidad parlamentaria y lograr que quienes cometen delitos flagrantes vayan obligatoriamente a la cárcel. “El nuevo Congreso debe dejar sentadas las bases para que el gobierno continúe”, indicó.

Observados

Hasta el cierre de edición, dos listas de las 22 inscritas en Arequipa quedaron observadas. Es el caso del partido Todos por el Perú. Según indicó el presidente del JEE, Adelo Flores, en conferencia de prensa, esta organización presentó dos listas, pues tendría conflictos internos. Una de las dos listas fue declarada improcedente, porque su inscripción no se hizo con personero legal.

En el transcurso de la noche de ayer, también se observó la lista del Frepap, declarada inadmisible. Partidos como Fuerza Popular y Frente Amplio fueron admitidos. El último partido que se registró ante el órgano electoral fue Perú Libre.

En cuanto a la cuota de género, la mayoría de organizaciones optó por tener la mayor cantidad de postulantes varones y el mínimo de mujeres. Sin embargo, organizaciones como el Partido Popular Cristiano equipararon la balanza con tres postulantes varones y tres mujeres.

Inscripción en regiones

En la región Moquegua, los personeros legales de los partidos llegaron a última hora al JEE de Mariscal Nieto. A su población, le toca elegir a tres representantes. En las listas, hay rostros ya conocidos y algunos nuevos.

En Cusco se inscribieron ante su respectivo JEE exalcaldes, regidores en función y candidatos que cambiaron de camiseta. El exburgomaestre de Machupicchu, Óscar Valencia, fue el encargado de poner en lista a Perú Nación; mientras que la exautoridad del distrito de Saylla, Delfín Quispe, hacía lo propio por Todos por el Perú. El regidor de San Sebastián y candidato, Lizandro Ampuero, dejaba en mesa de partes a sus aspirantes de Somos Perú.

En Tacna, hasta el cierre de edición, 21 partidos presentaron sus listas. De saque, el JEE declaró inadmisible la solicitud presentada por el partido Juntos por el Perú por deficiencias en su elección interna. La misma medida dispuso para Todos por el Perú, al hallarse su domicilio legal fuera del ámbito del JEE.

En Puno un grupo de militantes del Partido Morado, acompañados de sikuris, llegaron a la sede del órgano electoral para presentar su lista. Luego, arribaron el Frepap y Vamos Perú. En esta última agrupación, quien resalta es el exconsejero regional por Sandia, Juan José Vega.

Lescano no va y niegan licencia a consejera

El Consejo Regional de Tacna negó la licencia por 60 días para la consejera delegada Luz Huancapaza Cora, quien solicitaba el cese de sus funciones para asumir su candidatura al Congreso por el partido Alianza para el Progreso (APP). La solicitud de la consejera fue desestimada al encontrar solo tres votos a favor. Aun así, ella se inscribió.

En tanto, en Puno, el exparlamentario Yonhy Lescano manifestó que no postulará nuevamente al Congreso, porque tenía que ser coherente con sus decisiones. Él fue uno de los impulsores de la disolución del Legislativo. “Yo no me he presentado, porque tengo que ser coherente”, declaró.