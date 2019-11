Galarreta dice que Keiko Fujimori no declaró sobre dinero de Credicorp “porque no le preguntaron"

El fujimorista Luis Galarreta aseguró que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, no declaró sobre los millones de dólares que recibió de Dionisio Romero Paoletti, presidente del directorio del Grupo Credicorp Ltd, porque “no le preguntaron”.

El también secretario del partido fujimorista explicó que la recluida e investigada por presunto lavado de activos no se pronunció anteriormente porque “tenía compromisos” con los empresarios que le dieron aportes por “temor a represalias”.

“Empresarios con buena intención han apoyado y han tenido temor de publicar estos aportes, y entonces esto, que no es ilegal, que no es un delito, se configuró en una especie de aporte a favor de una causa y que abona a la tesis de Yoshiyama de que empresarios peruanos habían dado fondos para la campaña y que obviamente la lideresa, por el temor de las represalias de empresarios decentes de dinero lícito, no se había mencionado porque, además, tampoco era parte del proceso ni le habían preguntado”, respondió en entrevista con RPP.

Galarreta aseveró que, tal como dijo Dionisio Romero, en el 2015 el gerente general de Credicorp, Walter Bayly, reveló a un medio de comunicación los aportes que dio a Fuerza Popular para la campaña del 2011. Pero que Keiko Fujimori no lo hizo porque no se lo cuestionaron. “No ha negado porque en ningún momento se le ha preguntado”, dijo.

Además, señaló que ella no estaba dentro del proceso y que Jaime Yoshiyama, también bajo prisión preventiva, ya había informado que empresarios peruanos habían aportados a favor de la campaña de Fuerza 2011.

Comento también que Keiko Fujimori no es debía ser la encargada de recibir los aportes para su campaña presidencial, pero que con Dionisio Romero fue “la excepción” porque es “probablemente el empresario más importante del Perú”.

“Puede no ser correcto, pero no es ilícito”

El excongresista reiteró que el ocultar a la verdadera fuente del dinero para la campaña de Keiko Fujimori, a través de falsos aportantes, no es correcto pero tampoco “ilícito”. Este es el mismo argumento que usa Giulliana Loza, abogada de la excandidata presidencial.

“Puede ser debatible y que no es correcto, pero insisto en que no es ilegal, no es un delito”, agregando que esto se dio antes de la propuesta de ley sobre el financiamiento ilícito a los partidos políticos.

Además calificó como una “carta importante” el pronunciamiento de Dionisio Romero, a través de la cuenta de Twitter del Grupo Credicorp, sobre su confesión ante el fiscal José Domingo Pérez, en la que confirmó haber entregado $3 millones 650 000 para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

“Yo cuando leo la carta a todos sus colaboradores, me parece una carta importante que ojala así fuesen algunos que creen en el modelo económico, se dejen de cobardías y lo defiendan clara y abiertamente”, enfatizó.

Por su parte, el fiscal coordinador del caso, Rafael Vela, aseguró que el testimonio consolida la hipótesis fiscal y que este aporte se suma a los que, según ellos considera, entregó la constructora Odebrecht.