AAR: “Esto perjudica al principal grupo financiero del país, pero complica más a Keiko Fujimori”

El periodista señaló que el presidente de Credicorp, Dionisio Romero, reveló a la Fiscalía que realizó un aporte de 3 650 millones de dólares a la campaña del 2011 de Keiko Fujimori en efectivo y en maletines, los cuales eran entregados a la lideresa de Fuerza Popular o Jaime Yoshiyama.

“Esto perjudica al principal grupo financiero del país, pero complica más la situación judicial de Keiko Fujimori”, indicó.

PUEDES VER Keiko Fujimori: fiscal Pérez interrogará este lunes a la lideresa de Fuerza Popular

Asimismo, se refirió al pronunciamiento de la hija de Alberto Fujimori, quien aseguró que el tiempo le está dando la razón, pues esta declaración ha revelado que jamás recibió aportes de Odebrecht.

Por su parte, Rafael Vela, durante una entrevista, precisó que se ha aclaro el modus operandi de una presunta organización criminal como lo sería el partido naranja. Asimismo, calificó la información como ‘valiosa’, pues consolidan la hipótesis de José Domingo Pérez, quien interrogará a Keiko Fujimori este lunes 25 de noviembre.

¿Cuál es el problema? Para AAR, el hecho que la donación no fue bancarizada y reservada solo ha generado suspicacias. Además, añadió que no hay un caso de lavado de activos, pero sustentó que no es ético, lo cual es criticable.

“La pone en el centro de financiamiento y manejo de fondos de campaña que ha recibido el fujimorismo y eso es complicado para su perspectiva judicial”, concluyó.

Para más información, visita la página web de RTV https://rtv.pe