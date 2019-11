Beteta no respondió a la Fiscalía por viajes al extranjero en semana de representación

No dijo nada. La excongresista Karina Beteta decidió guardar silencio en el interrogatorio que le hizo este lunes la Fiscalía sobre los cobros irregulares que hizo al Congreso por semana de representación cuando en realidad estuvo de viaje en Suiza, Rusia, Israel y Estados Unidos.

De acuerdo a Perú21, la integrante de Fuerza Popular (FP) no respondió a ninguna pregunta que le hizo el Área de Enriquecimiento Ilícito del Ministerio Público (MP) referente a los bonos y cheques que la fujimorista cobró en temporada de representación congresal en el 2018.

Como se recuerda en marzo de este año se descubrió que Beteta fue la única que tuvo hasta seis viajes al extranjero, desembolsando un total de 91 mil 760 soles. Según precisó El Comercio, la fujimorista visitó Rusia, Suiza, Israel y Estados Unidos.

“Se dice que el cheque ha sido cobrado el 26 de marzo (2018). Yo en esa fecha estaba en Suiza. […] El señor de tesorería nos busca para firmar el cheque de representación. Posiblemente ahí me lo entregaron. […] A mí no me dijeron que esto era de la representación”, declaró Beteta en marzo en ATV.

El viaje que más resaltó fue el que hizo la fujimorista a Suiza entre el 23 al 29 de marzo donde gastó 22 mil 215 soles. 10 mil soles más de los que se le había designado. Asimismo, el Parlamento le entregó S/2,800 por su semana de representación en Huánuco.

Por último, Beteta aseguró que dicho destape era una “persecución”, pero hasta hoy no aclaró nada sobre los S/10 mil de más que se le asignaron por su viaje a Suiza.

Otros fujimoristas investigados

Karina Beteta no fue la única congresista del fujimorismo investigada este año por cobro de cheques irregulares, sus excompañeros de bancada: Rosa Bartra y Carlos Tubino también hicieron viajes al extranjero cobrando al Congreso de forma irregular. Bartra en cinco viajes gastó S/72.452 mientras que el entonces vocero de FP recibió S/ 69.992 del Estado en concepto de viáticos.

Cabe precisar que el artículo 23 del Reglamento del Legislativo, en su inciso F, señala que los parlamentarios tienen cinco días laborables continuos al mes para acudir a la “circunscripción electoral de procedencia”. Es decir, para concurrir a la región por la que fueron electos.