Entrevista a José Tello en Sigrid.PE

José Tello presentó el ‘Manuel del candidato al Congreso’, el cual busca colaborar en la toma de conciencia en la ciudadanía para las próximas elecciones congresales 2020.

Asimismo, indicó que Fuerza Popular ha apostado por llevar a algunos congresistas disueltos a la reelección, no obstante, recalcó que es interesante analizar cómo el partido naranja ha perdido la intención de voto, pero sigue una fuerza en bloque, lo cual le permitirá obtener una representación en el Parlamento.

Por otro lado, indicó que existe una pobreza institucional en los partidos políticos y que no hay una filiación con las agrupaciones políticas. Además, añadió que la candidatura de algunas ex figuras fujimoristas como Rosa Bartra y Karina Beteta por Solidaridad Nacional no es una estrategia, pues tienen pocas probabilidades de pasar la valla.

“Esto solo demuestra la falta de institucionalidad que había en Fuerza Popular”, sustentó.

En el mismo marco, el entrevistado aseguró que el APRA, el cual irá con Mauricio Mulder y Mijael Garrido Lecca, tiene difícil estas elecciones 2020, pues enfrentan grandes problemas que han desgastado al partido.

De igual modo, señaló que Antauro Humala no puede postular en los próximos comicios, ya que aún está cumpliendo una condena por lo que, el Jurado Nacional de Elecciones deberá ejecutar una tacha.

“Lo están haciendo por mero cálculo político y eso no es bueno porque va a enturbiar el ambiente”, indicó.

Por último, se refirió a la encuesta publicada por El Comercio, la cual deja en evidencia que un 32% de la población no votaría por ningún partido político.

“El electorado está muy molesto”, especificó.

