Dictan impedimento de salida del país contra fiscal Tomás Gálvez

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó ocho meses de impedimento de salida del país contra Tomás Gálvez Villegas, fiscal supremo investigado por los supuestos vínculos que tendría con la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

La entidad detalló los presuntos delitos que se siguen contra el jurista, entre los cuales están el de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, cohecho activo y organización criminal en agravio del Estado.

El último viernes el Gálvez Villegas se allanó al requerimiento de impedimento de salida del país solicitada por el encargado de las indagaciones, Pablo Sánchez. Sin embargo, rechazó las imputaciones y denunció que es víctima de persecución.

"Soy absolutamente inocente. Estoy siendo víctima de persecución y por eso me he allanado a las medidas que la fiscalía solicite. Si la fiscalía cree que se debe dictar la medida (de impedimento de salida del país) para una mejor investigación, me someto, no tengo ningún inconveniente”, declaró a la prensa.

