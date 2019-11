Alberto Beingolea niega conocer aporte de Odebrecht al PPC

El candidato al Congreso Alberto Beingolea negó este lunes que conozca aportes de Odebrecht para una encuesta del Partido Popular Cristiano (PPC) para la campaña electoral del 2016.

Las declaraciones del aspirante al Parlamento se producen un día después que Cuarto Poder informara que, según el colaborador eficaz N° 014-2017, Beingolea Delgado “sabía perfectamente que esos aportes para la encuesta" eran de la constructora brasileña.

“El señor Alberto Ismael Beingolea Delgado quería ser candidato a la presidencia de la República en las elecciones 2016. Lourdes Flores pidió a Horacio Cánepa que gestionara la colaboración de Raymundo Serra para pagar una encuesta nacional a CPI por 10 000 dólares para medir la intención de voto de Alberto Beingolea”, es el testimonio del colaborador.

En diálogo con RPP, el también presidente del PPC cuestionó que esta acusación en su contra ocurra luego que su agrupación política presentara su lista de candidatos al Congreso.

“Lo importante aquí es que no es verdad. Yo jamás he tenido ningún contacto con Odebrecht, no conozco a nadie de Odebrecht ni directa ni indirectamente. Jamás he pedido un favor de ningún tipo. No recuerdo que se haya mandado a hacer una encuesta para mí”, respondió el exlegislador.

Tras ello, Alberto Beingolea culpó a Horacio Cánepa, exárbitro vinculado a Odebrecht, de ser el autor de la acusación, ya que tendría “un afán de venganza”.

“Una mala intención clarísima ante un personaje nefasto, de un delincuente confeso, de un sinvergüenza que se oculta atrás de un código pero que se llama Horario Cánepa, una persona que lamentablemente se la llevó al PPC, que ha sido expulsado, y que claramente tiene un afán de venganza en mi contra”, agregó.