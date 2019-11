Zulema Tomás tras renunciar al Minsa: “Me voy por la puerta grande”

Tras dimitir su cargo a la cartera del ministerio de Salud, la exministra Zulema Tomás Gonzales, presentó su carta de renuncia al presidente de La República, Martín Vizcarra, debido a que se supo que su hermana Edith Tomás se encontraba trabajando en Sedapal desde el 2015.

“Decidí presentar mi renuncia al cargo de ministra de salud. (…) Yo renuncio agradeciendo al señor presidente (Martín Vizcarra) por haberme dado el honor de brindar y colaborar con la salud del país, que vengo desempeñando desde hace 30 años, pero no voy a permitir de ninguna manera esta campaña sistemática de demolición que viene de los grandes intereses económicos; soporté lo de mi esposo, puedo soportar lo de mi hermana, pero ahora se quieren meter con mis hijos y eso en la vida lo permitiré”, declaró Tomás Gonzales a Exitosa.

Carta de renuncia de exministra de Salud, Zulema Tomás.

Asimismo, Tomás Gonzales afirmó que seguirá la linea de “lucha contra la corrupción” y que no iba a permitir que intereses particulares impidan la búsqueda del Gobierno para la integridad del país.

"Efectivamente uno de los lineamientos principales del gobierno que preside el presidente Martín Vizcarra es la lucha contra la corrupción y la integridad. Es por eso, que este gobierno busca la integridad y si eso iba a servir para traer como consecuencias noticias en contra del gobierno tampoco lo iba a aceptar de ninguna manera”, aseveró.

Por otro lado, agradeció la oportunidad de haber integrado el Minsa durante 11 meses porque donde ha estado "ha recibido el calor humano” de los ciudadanos. De igual manera, resaltó que “se va por la puerta grande”.

“Me voy por la puerta grande. He hecho lo que ni un ministro ha hecho y gracias al presidente Vizcarra que él busca el bienestar (del país) […] Yo si soy médico de profesión, siempre me he dedicado a salvar vida de niños y voy a regresar a mi trabajo”, finalizó.

Contrataciones familiares

Cabe recordar, que el último viernes, Zulema Tomás renunció al cargo de ministra de Salud tras conocerse que su hermana Edith Tomás trabaja en Sedapal cuando esta asumió el cargo de ministra desde el 7 de enero del presente año. Asimismo, el 28 de octubre, su esposo, Miguel Palomino Paz, renunció a su cargo de Coordinador de Gestión de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) luego de que se oficializara su nombramiento en una resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano.