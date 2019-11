Zulema Tomás acepta que fue un error no declarar que su hermana trabaja en Sedapal

Zulema Tomás Gonzáles, afirmó que “fue un error” no haber informado sobre la situación laboral de su hermana Edith Tomás quien trabaja en Sedapal, motivo que finalmente la llevó a renunciar al cargo de ministra de Salud el último viernes.

“Si yo tuve una omisión, definitivamente eso no puede mancillar al Gobierno de ninguna forma. Por eso también presento mi renuncia [...] Fue un error (no declarar sobre su hermana) y por eso mismo también, para que no señalen al Gobierno. Lo que menos quiero es ir contra los lineamientos del Gobierno, de ninguna manera”, declaró en RPP.

Asimismo, la renunciante ministra afirmó que hay una “demolición sistemática” y que está enterada de que el domingo saldrá un reportaje periodístico en un medio local donde “están metiendo a sus hijos".

“No voy a permitir que esta campaña sistemática de demolición, porque seguro me he metido con los grandes intereses. Está bien, soporté lo de mi esposo hasta lo de mi hermana, pero ahora se están metiendo con mis hijos. Soy madre y eso no lo voy a permitir”, manifestó.

Posteriormente, Tomás Gonzáles presentó una carta de renuncia dirigida al presidente de la República Martín Vizcarra asegurando que “fue un honor trabajar bajo su liderazgo” y que está agradecida por “haber tenido el honor de servir al país”.

PUEDES VER Zulema Tomás renunció como ministra de Salud

“No es despotismo”

Por otra parte, el excongresista de Peruanos Por el Kambio, Sergio Dávila manifestó que Zulema Tomás “cometió un error” al no informar sobre el trabajo actual de su hermana Edith, quién trabaja en la entidad del Estado desde el 2015.

“Si bien es cierto (a Zulema Tomás) se le juzga por haber omitido en su hoja de vida justamente declarar que su hermana trabajaba en Sedapal, pero recordemos que su hermana trabaja desde el 2015, no es el 2019”, declaró Dávila en Exitosa.

De igual manera, el exparlamentario dijo que lo sucedido con la exministra “no es despotismo” y que no hubiera sido justo que Edith Tomás salga de Sedapal porque su hermana ocupa un cargo en un ministerio.

“Si su hermana ingresó en el 2015, ahí yo tendría ciertas dudas de decir que es nepotismo. No puede ser posible que porque la ministra asumió el cargo, su hermana tenga que salir de Sedapal y dejarla desamparada. Eso me parece que no está bien”, refirió.