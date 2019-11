Miembros del TC ya tienen el testimonio de Jorge Yoshiyama

Por: María Elena Hidalgo

Las demoledoras declaraciones de Jorge Yoshiyama Sasaki, que implican a Keiko Fujimori con el lavado de activos durante su campaña presidencial en el 2011, ya están en manos del presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, instancia que resolverá si accede a liberarla o a confirmar su detención preventiva por 18 meses.

Fueron cuatro las actas de declaraciones de Jorge Yoshiyama Sasaki entregadas por el fiscal José Domingo Pérez al TC: la del 12 de noviembre del 2018, la del 12 de diciembre del 2018, la del 4 de noviembre del 2019 y la del 14 de noviembre del 2019. En las dos últimas, Jorge Yoshiyama, sobrino del exjefe de campaña fujimorista del 2011, Jaime Yoshiyama Tanaka, incrimina directamente a Keiko Fujimori. Estas actas ya han sido enviadas a las partes y a los demás miembros del Tribunal Constitucional.

“Keiko me habló de Hinostroza en su casa”

En la última declaración, entregada el pasado 14 de noviembre al fiscal José Domingo Pérez, Jorge Yoshiyama confirmó que Keiko Fujimori tenía vinculaciones con el vocal supremo César Hinostroza Pariachi y que su objetivo era buscar el archivamiento del caso de lavado de activos. Fujimori le detalló que para ello usó de intermediario al empresario Antonio Camayo.

El fiscal Pérez pidió a Yoshiyama Sasaki que le precise dónde es que Keiko le contó que había entablado contacto con Hinostroza. La respuesta de Yoshiyama fue que en la casa de la lideresa de Fuerza Popular.

“Fue en el domicilio de Keiko Fujimori, una noche que fui a preguntar por el curso de las investigaciones. Le pregunté si estaba haciendo algo al respecto y me dijo que había ya hecho contacto con el juez César Hinostroza y que no me preocupe por el resultado”, relató.

Jorge Yoshiyama declaró que, debido a su preocupación por la investigación, buscó a Vicente Silva Checa y este le confirmó que se había hablado con Hinostroza Pariachi para no tener problemas en el recurso de casación presentado por la defensa de Keiko Fujimori.

PUEDES VER Keiko Fujimori: Tribunal Constitucional recibió declaración fiscal de Jorge Yoshiyama

“También fue en su domicilio. Le voy a preguntar qué sabe sobre las investigaciones en curso, y me indica lo mismo que Keiko Fujimori, que ya habían entablado contacto con el juez César Hinostroza y que la votación iba a salir favorable”, declaró Yoshiyama ante el fiscal .

En la manifestación del pasado 4 de noviembre, Jorge Yoshiyama ya había dado detalles sobre el contacto entre Keiko Fujimori y César Hinostroza para que este acceda a la casación que Keiko interpuso para enterrar la investigación en su contra y de su esposo Mark Vito Villanella por lavado de activos.

“Sobre la relación de Keiko Fujimori y César Hinostroza Pariachi, tengo conocimiento que cuando el recurso de casación de esta investigación a cargo del fiscal provincial José Domingo Pérez llegó a la Corte Suprema, llegó a la Sala de César Hinostroza Pariachi. En una conversación que tuve con Keiko Fujimori en su departamento de Surco, le pregunté a ella sobre este tema porque yo ya estaba comprendido en la investigación. Ella, Keiko Fujimori, me indica en el mes de mayo del 2018 que ya había entablado contacto con César Hinostroza por intermedio del empresario Antonio Camayo. Keiko Fujimori me informó que ya estaban aceptando su casación y que todo iba a salir favorable para ella, y que no me preocupara más por el tema ya que con esta casación harían que se archive el caso utilizando como justificación el excesivo plazo de investigación preliminar. Luego de un par de semanas, le vuelvo a preguntar a Keiko Fujimori y ella se muestra bien segura de la situación y nuevamente me dice que no me preocupe más por el tema, ya que había hablado con el juez César Hinostroza, a través de Antonio Camayo. Esto fue en el mes de junio aproximadamente”, relató Yoshiyama Sasaki.

PUEDES VER Trujillo se pronuncia por polémica expresión sobre empresas del Club de la Construcción

En su declaración última, el sobrino de Jaime Yoshiyama también hace mayores precisiones sobre el papel del estudio Oré Guardia para direccionar las declaraciones de los falsos aportantes, hecho del que estaba al tanto Keiko Fujimori.

Jorge Yoshiyama aceptó ante las autoridades que reclutó personalmente a 46 falsos aportantes para la campaña de Fuerza Popular el 2011, cuyas identidades usó para depositar a la cuenta de la campaña de Keiko los US$ 800 mil que le entregó su tío, Jaime Yoshiyama.

“Cuando recién empiezan las investigaciones y comienzan a citar a mis amigos y conocidos de mis amigos es que recibo las llamadas de estos amigos y conocidos, y me preguntan qué deben hacer; para lo cual voy al domicilio de Keiko Fujimori y le explico la situación, a lo que ella me refiere al Estudio (de abogados) Oré Guardia”, detalló.

Jorge Yoshiyama aseguró a la fiscalía que lo que buscaba Keiko Fujimori al trabajar con el estudio Oré Guardia era archivar las investigaciones de los casos en los cuales estaba involucrada, y para ello se valía de los contactos que el estudio tenía entre jueces y fiscales.

PUEDES VER Caso Odebrecht: PJ dispuso la liberación de árbitro investigado

Para corroborar su versión, Jorge Yoshiyama aseguró que sostuvo comunicaciones de coordinación con los abogados de dicho estudio, entre ellos Edward García Navarro, Lorena Gamero Calero y Giulliana Loza Ávalos. En el caso de cada uno de ellos, aseguró haber sostenido comunicaciones telefónicas por WhatsApp y entregó el número telefónico de los abogados.

En su confesión anterior, Jorge Yoshiyama relató que la estrategia para buscar el archivamiento de la investigación por lavado de activos fue convencer o presionar a los falsos aportantes para que acepten como verdaderos los aportes falsos realizados.

“Su planteamiento de defensa era solo ratificar falsamente los aportes y que ella se iba a encargar desde la política, y que si los falsos aportantes aceptaban ser falsos donantes, le iba a impactar fuertemente en las encuestas. Alegaba que si querían salir del problema, la teníamos que seguir apoyando; ya que si ella seguía fuerte, se archivaba el caso y no la acusarían o no se meterían con el resto de los implicados”, contó.

En su última declaración, Yoshiyama Sasaki se ratificó en cada una de las tres anteriores que dio ante el equipo especial del caso Lava Jato. Ahora le toca al Tribunal Constitucional evaluarlas y decidir el futuro de la lideresa de Fuerza Popular, quien por lo pronto seguirá a la espera de que se resuelva el pedido de hábeas corpus que la podría dejar en libertad.

PUEDES VER Zulema Tomás renunció como ministra de Salud

TC analizará las delaciones de Jorge Yoshiyama

Ahora que las declaraciones de Jorge Yoshiyama se encuentran en manos del Tribunal Constitucional, este deberá correr traslado de lo recibido a la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, para que presente los descargos.

El Tribunal cuenta con tres días para hacer llegar las actas de las declaraciones a la defensa técnica de Fujimori. Una vez que las reciba, procederá a resolver.

La delación de Yoshiyama Sasaki será debatida por todos los magistrados y se someterá a votación la nueva decisión de Blume. Si este opta por mantener la propuesta que favorece a Keiko, pero por mayoría simple cuatro magistrados opinan lo contrario, entonces Blume dejaría de ser ponente y se elegiría a uno nuevo.

PUEDES VER Pedro Chávarry: fiscal Revilla pide al PJ la suspensión del ex titular del MP

“Son dichos”

Respecto a las delaciones entregadas al TC, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, dijo: “Son solo dichos no corroborados, incluso contradictorios, que no perjudica la situación de Keiko Fujimori. Son especulaciones que deben ser investigadas y refutadas en la investigación. El TC no es instancia de investigación ni corroboración, por eso esperamos que no sean tomadas”.

Actas de declaración

Fueron 30 folios con las declaraciones de Jorge Yoshiyama los enviados por el fiscal José Domingo Pérez al Tribunal Constitucional.