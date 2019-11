Sheput confirma asistencia a citación de fiscal Domingo Pérez por caso Chávarry

El excongresista Juan Sheput confirmó sus asistencia a la citación del fiscal José Doming Pérez para aclarar sus declaraciones sobre los presuntos nexos entre Keiko Fujimori y el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.

A pocas días de la citación, el exparlamentario aclaró que solo eran “declaraciones políticas” y que no son motivo para ser llamado por el fiscal. Asimismo, afirmó que la Fiscalía ha “descontextualizado” lo dicho por él.

“Es una declaración política de 15 segundos en una entrevista de 30 minutos. El señor José Domingo Pérez se preocupa y me cita para el día lunes, cuando las declaraciones de esa índole no son motivo de llamar a la Fiscalía por una sencilla razón: están descontextualizadas, a lo largo de una entrevista uno cambia de puntos, no puede desarrollar la hipótesis ni cosas por el estilo”, afirma el exparlamentario, según indica Perú21.

Por otro lado, el también candidato del partido Contigo, aseguró que la citación a Daniel Salaverry si se justifica ya que este fue vocero de Fuerza Popular en ese tiempo y, de acuerdo a lo declarado por Jorge Yoshiyama, habría sido un nexo importante entre Keiko Fujimori y Pedro Chávarry.

“En dos informes yo he acusado al señor Chávarry. Si yo lo hubiera favorecido, pues obviamente el fiscal tendría todo el derecho de llamarme, pero ha sido todo lo contrario. Yo no soy miembro de Fuerza Popular, por eso no tiene por qué llamarme”, resaltó.

Citación

Cabe recordar que Juan Sheput fue citado para este lunes 18 de noviembre desde las 10:30 a.m. a la sede del Ministerio Público ubicado en Jr. Santa Rosa, en Cercado de Lima, con el fin de aclarar lo dicho en Radio Nacional donde aseguraba que le "ofrecieron la presidencia del Congreso (...) y había un condicionamiento, el tema [Pedro] Chávarry”. Mientras Daniel Salaverry lo hará desde las 9:30 a.m. por las declaraciones de Jorge Yoshiyama.