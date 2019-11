Propuesta de Violeta recomienda que nuevo Congreso “regule” efectos por disolución

El grupo de trabajo de la Comisión Permanente recomienda en su borrador del informe final que el nuevo Congreso debería “regular las situaciones fácticas y jurídicas ordinarias" que sean efectos de la disolución constitucional del Legislativo.

El equipo liderado por Gilbert Violeta se encarga de analizar el decreto de urgencia 002-2019 que emitió el Poder Ejecutivo, referido a la norma que aprueba las medidas para la realización de las elecciones parlamentarias de enero del 2020.

El debate sobre el borrador del informe final elaborado por la secretaría técnica a cargo de Gilbert Violeta, no fue bien recibido por los otros integrantes del grupo de trabajo.

Borrador del informe final de DU 002-2019

En el documento se establecía como conclusiones que el Poder Ejecutivo al emitir el decreto de urgencia sobre las medidas para las comicios electorales 2020, “excedió el marco de sus leyes orgánicas" modificándolas al delegar facultades legislativas a los organismos electorales.

“El Poder Ejecutivo ha delegado facultades legislativas a los organismos que integran el Sistema Electoral, habilitándolo para expedir normas que permitan adecuar el cronograma del proceso electoral, lo que resultaría incompatible. (...) La facultad legislativa extraordinaria del Poder Ejecutivo no debería modificar leyes orgánicas directa o indirectamente", se lee en el punto 5.2 de las conclusiones.

Además, señala que con la norma emitida “resultaría incompatible con la norma constitucional” al crear un proceso de adjudicación extraordinario no previsto en las leyes de elecciones ni en la de contrataciones del Estado.

En el último punto, se refirieron a una “afectación a la autonomía” de la Contraloría General de la República porque, indicaron, estableció “disposiciones sobre la forma y los parámetros de control” a cargo de esta institución.

Recomendación del informe final

Como recomendación, el grupo de trabajo en el que también participa la fujimorista Rosa Bartra, estableció que el Congreso debe regular los efectos de una disolución del Parlamento, así como de trabajar una norma para controlar los decretos de urgencia, mecanismo con el que el Poder Ejecutivo puede legislar en este periodo de interregno.

“El Congreso elegido el 26 de enero de 2020 debería regular las situaciones fácticas y jurídicas originadas por la disolución constitucional del Congreso de la República e incorporar en su norma reglamentaria el procedimiento de control sobre los decretos de urgencia expedidos en ejercicio de la facultad legislativa extraordinaria del Poder Ejecutivo, delimitando adecuadamente la función de la Comisión Permanente”.

El borrador presentado enfatizó en que el Parlamento debe revisar el “diseño constitucional de la actual forma de Gobierno" para evitar la “interrupción del sistema democrático y la concentración de poder” en un solo órgano constitucional.

Violeta defiende borrador de informe final

En la diligencia de este viernes, el grupo de trabajo debatió un poco más de 2 horas. No todos los miembros estuvieron de acuerdo por lo que acordaron que se modifique y se trabaje uno nuevo, el mismo que sería debatido el lunes 18.

Por su parte, Gilbert Violeta defendió el contenido del borrador argumentando que el Poder Ejecutivo no cuenta con las facultades que usó en la emisión del decreto de urgencia.

“Creo que sinceramente el Poder Ejecutivo no tiene las facultades para regular un proceso electoral y por lo tanto no tiene las competencias para poder regular y delegar. Creo que hace mal el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en pedirle al Ejecutivo que haga esa regulación. Insisto, creo que hay que generar las afirmaciones necesarias para que el Sistema Electoral se sienta lo suficientemente empoderado y que su independencia no sea trastocada por este tipo de coordinaciones. No necesita hacer una coordinación con el Ejecutivo para hacer su trabajo”, sostuvo Violeta.

Sin embargo, Violeta reconoció que hay varios aspectos que mejorar en términos de redacción sobre el borrador del informe final que revisa el decreto de urgencia. Aseguró que recogerá las ideas de cada integrante y las plasmará en la elaboración del nuevo borrador.