Susel Paredes: “No puedo compartir lista con alguien que estuvo en Fuerza Popular”

La gerenta de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, Susel Paredes, se pronunció este jueves sobre su renuncia a participar en las elecciones de enero del 2020 como candidata de Somos Perú.

En declaraciones para Canal N, Paredes Piqué indicó que, junto a su equipo de campaña, buscó el historial de cada uno de los candidatos con quienes compartía lista para el Parlamento, y que encontró a uno que tenía vínculos con Fuerza Popular y con la red de tráfico de terrenos de Rodolfo Orellana.

PUEDES VER Elecciones 2020: vinculado a red Orellana renuncia a candidatura al Congreso

Se trata de Luis Dante Mendieta Flores, quien postuló a la alcaldía de San Juan de Miraflores por el partido fujimorista en 2018, y que, según difundió Panorama el último domingo 10 de noviembre, habría firmado un contrato de arrendamiento, en su calidad de gerente general de la Fundación por los Niños del Perú, con Wilmer Arrieta Vega, quien, de acuerdo a la Fiscalía, sería testaferro de la red Orellana.

“La presencia de una persona que era de Fuerza Popular, agrupación política de la que no puedo estar al lado, pero no solo eso, porque parecía que tendría relaciones con la mafia de Orellana. Hay un reportaje. Es muy incómodo para mí. Yo no podría estar con alguien de Fuerza Popular a mi lado. Le ha hecho tanto daño ese partido al Perú, que no podría estar en una lista con alguien que ha estado en Fuerza Popular”, expresó.

En otro momento de su declaración, Susel Paredes sostuvo que otra de las razones de su alejamiento de Somos Perú fue la presencia del Manuel Masías, exalcalde de Miraflores, quien fue calificado como “homofóbico” por cerrar una conocida discoteca gay de ese distrito, y “racista” tras arrestar y presentar como criminales a jóvenes que paseaban en bicicletas.

“El señor Masías ha tenido varias acciones de racismo y homofobia [que] ya me eran imposible. Como yo soy invitada, no sabía quiénes estaban en la lista. Hay personas que no conozco. [...] El tema del racismo es super grave, y aunque no tenga condena jurídica, tiene una condena moral de mi parte, porque el racismo y a homofobia son la lacra de la sociedad que debe ser erradicada”, agregó.