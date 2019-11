RMP sobre Mark Vito: “Parece un show que puede terminar en ridículo y no beneficia en nada a Keiko”

La letrada sostuvo que la huelga de hambre es una medida que hace mucho tiempo no se ve en Perú y, además, explicó que es una forma de suicido anunciado, público y notorio.

“Es una medida política que busca un resultado político”, manifestó.

La conductora de RTV recordó que Keiko Fujimori está presa más de un año y que este martes 19 de noviembre el Tribunal Constitucional se discutirá si procede que complete la prisión preventiva.

Asimismo, precisó que en este tipo de situaciones lo normal hubiera sido que la lideresa de Fuerza Popular sea quien se declare en huelga de hambre.

Por otro lado, RMP se refirió a la carta publica de Mark Vito donde pide el alto al show mediático y justicia para su esposa, quien, según él, es una presa política.

“La pregunta es de quién es el show en una huelga de hambre (…) El señor Mark Vito tiene una carpa en la puerta del penal donde ha dormido, eso se llama ‘Survivor’ un tremendo reality show”, comentó.

Para la abogada, esto es una decisión difícil, pues de ser cierta la huelga de hambre sería un suicidio, pero de no ser real, según RMP, solo sería un show.

“Parece que no tiene claro el asunto, pero lo lógico es que no coma hasta que el TC se pronuncie (…) Parece un show y esto puede terminar en un tremendo ridículo que no beneficia en nada a su esposa”, concluyó.

