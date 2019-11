Manuel Masías a Susel Paredes: “Cuando hay elecciones todo se aprovecha”

El también candidato al Congreso por la lista de Somos Perú Manuel Mesías fue señalado, esta mañana, de homofóbico y racista en una declaración hecha por la gerenta de Fiscalización de la Victoria, Susel Paredes.

La funcionaria indicó que la gestión del exalcalde de Miraflores ordenó cerrar una discoteca con temática LGTBI, así como el arresto de cuatro ciclistas que llegaban de San Juan de Lurigancho hacia Larcomar, asumiendo que se trataba de delincuentes, pese a no tener pruebas suficientes.

Frente a ello, Masías argumentó que este episodio, el cual sucedió hace más de 9 años, fue un acto contra su campaña electoral.

"Dos personas en motocicleta fueron detenidas. Yo fui a la conferencia de prensa porque estábamos azolados por delincuentes, pero reconocí que no debí estar ahí. Debí ser más atento porque luego se demostró que esa captura no estuvo bien hecha, pero luego fueron liberados, se fueron a su casa, con su familia y no pasó nada. De esto hicieron una tormenta enorme, pasaron al racismo, estábamos en elecciones y cuando hay elecciones todo se aprovecha para todo”, declaró el exburgomaestre para Canal N.

Previamente, Paredes manifestó no querer continuar con su postulación al Parlamento junto a un partido donde estuvieran personajes con actitudes discriminadoras como Masías.

Asimismo mostró su rechazó a la candidatura de Luis Dante Mendieta, exfujimorista y presuntamente involucrado en la red criminal de Rodolfo Orellana al haber firmado contratos de arrendamiento mientras laboraba como gerente general de la Fundación de los Niños del Perú, según informó el programa Panorama el domingo último.

El lunes pasado, Mendieta manifestó su renuncia a través de una carta al cuadro N° 19 por Somos Perú, en la que aclaró que nunca hizo daño a nadie y que estas son acusaciones falsas. "Siempre voy por el camino correcto, ayudando a quien me necesite, incluso a los que me atacan y dañan mi honor por intereses políticos, están detrás de una campaña en mi contra que lamentablemente no me permite defenderme como quisiera, a pesar de tener las pruebas y la moral bien en alto”.