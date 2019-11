Líder de grupo agresivo 'La Resistencia’ postula al Congreso por Solidaridad Nacional

“Soy, seré y moriré fujimorista”, escribe Juan José Muñico Gonzáles para anunciar su candidatura a las elecciones congresales 2020 por el partido Solidaridad Nacional. Se hace llamar ‘Jota Maelo’ en redes sociales y dirige el grupo violento denominado ‘La Resistencia’

Esta agrupación se ha caracterizado por agredir verbalmente de manera presencial y por redes sociales a cualquier personaje que se oponga al partido político Fuerza Popular, como al mismo presidente Martín Vizcarra, a congresistas de izquierda, a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, periodistas de La República, entre otros.

PUEDES VER La Resistencia: Grupo de choque que Bartra alentó atacó a Vargas Llosa y a Vizcarra

El líder de este grupo explicó que candidatea con el partido político fundado por Luis Castañeda, exalcalde investigado por presunto aportes ilegales de Odebrecht y OAS, porque será una agrupación de “derecha radical”.

“Me han dicho que Solidaridad Nacional va a ser la derecha radical en el Congreso, entonces necesitamos una derecha. Si 'los rojos’ toman el Parlamento no va a haber 2021 jamás porque Vizcarra va a extender su mandato, van a cambiar la Constitución del señor Alberto Fujimori y nos van a cambiar el modelo económico. Este Congreso es el que se debe pelear”, dijo en una conferencia del “Frente Fujimori Libertad”.

Señaló que no podrá hacerlo con Fuerza Popular pero que eso no implica que deja de ser fujimorista. Agregó que interpuso una denuncia en contra de Daniel Salaverry, diciendo “porque a los traidores se les lleva hasta el final y va a ir a la cárcel".

Salaverry Villa, quien ocupó el cargo de presidente del Congreso, aceptó que Fuerza Popular le propuso gestionar el “apoyo mutuo” entre el partido fujimorista con Pedro Chávarry, quien estaba tentando a ser el fiscal de la Nación. Según Jorge Yoshiyama, ellos se reunieron de manera oculta.

El líder que ataca a los opositores de fujimorismo con insulto y palabras ofensivas a través de sus redes sociales ha sido denunciado en más de una ocasión por las acciones agresivas que ha realizado, las que disfraza como “protesta”.

A pesar de ello, Muñico Gonzáles no acepta que los actos que comete llegan a la violencia verbal como física e incluso comparte los hechos en sus redes sociales.

Incluso, la integrante de la Comisión Permanente del Congreso disuelto, Rosa Bartra, se ha mostrado muy cercana a esta agrupación y los ha felicitado. Ella también quiere regresar al Legislativo.

Admirador de Vladimiro Montesinos

Juan José Muñico Gonzáles ha compartido en sus redes sociales la admiración que siente por el detenido exdictador Alberto Fujimori como también por Vladimiro Montesinos, quien fue asesor presidencial del primero. Ambos están condenados por diversos delitos como homicidio calificado, secuestro, usurpación de funciones, entre otros.

“Hoy es el cumpleaños del Dr. Vladimiro Montesinos Torres a quien se le debe reconocer también su labor por la pacificación y por hacer llorar a la terrucada”, escribió Jota Maelo en su cuenta de Facebook con fecha de mayo del 2018.

Continuó agradeciendo al encargado de entregar soborno con dinero del Estado a gerentes de canal de televisión, empresario, congresistas, entre otros. Agregó un insulto a los opositores que piensen distinto a él.

“Mi gratitud por las cosas positivas que ayudaron y contribuyeron a mi querido país... Cómo olvidar que en el gobierno de un verdadero presidente como Fujimori se lograron los grandes cambio. A mí no me van a venir otros perros mal agradecidos a criticar a Montesinos. Y cómo no desearle muchas bendiciones, y un feliz cumpleaños”.'

'Jota Maelo’ pretende formar el nuevo Congreso que será elegido en las elecciones programadas para el 26 de enero de 2020. Este proceso electoral fue convocado por el presidente Martín Vizcarra a disolver el Parlamento.