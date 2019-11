Yesenia Ponce: “Pienso seguir en la política, pero quiero que se esclarezca el caso”

Ante el pedido fiscal de impedimento de salida del país –que el Poder Judicial declaró fundado–, la excongresista Yesenia Ponce aseguró que continuará en la política, pero después que aclare su caso, en el que es investigada por el Ministerio Público por presunta falsificación en su hoja de vida.

En declaraciones a la prensa, la exparlamentaria de Fuerza Popular, Cambio 21 y Peruanos por el Kambio reiteró que se ha allanado a la solicitud de la Fiscalía.

PUEDES VER Yesenia Ponce: PJ le dicta impedimento de salida del país por 9 meses

“Hasta ahorita sabemos que el pasaporte diplomático ya no lo tenemos, y no he vuelto a renovar pasaporte yo. No tengo pasaporte activo y del que me allano, porque quiero que se solucione eso; después quiero seguir con mi vida como Yesenia Ponce, con mi familia y como pienso seguir en política, pero quiero que esto se esclarezca y que se llegue a la verdad”, expresó.

Además, Ponce negó que se haya realizado un pago de 10 mil soles –a Daniel Soto Rivera, director del colegio Niño de Belén, a través de Alberto Rodríguez Sánchez –, indicando que la tesis fiscal es que el dinero habría sido entregado en Lima, cuando ella se encontraba en Huaraz, Áncash.

PUEDES VER Daniel Salaverry y Juan Sheput declararán por caso Cócteles

Asimismo, indicó que, cuando el Congreso estaba en funciones, presentó un oficio a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, para que se le levante su inmunidad –valga la repetición de palabra–.

Yesenia Ponce reiteró que no puso datos falsos en su hija de vida. “Me dieron el certificado donde estudié. Es la institución, no soy yo”, expresó.