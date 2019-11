FA tiene 58 candidatas, rechaza corrupción y que disueltos postulen

Con 58 mujeres en su lista, el Frente Amplio (FA) presentó sus candidatos al Congreso del 2020, enarbolando las banderas de paridad y alternancia de género, defensa de las mujeres ante los abusos, rechazo a los corruptos y contra las candidaturas de los excongresistas disueltos.

“Escuchamos voces de excongresistas a quienes el JNE les ha dicho que se pueden reelegir. Esos candidatos, sabiendo que el pueblo les dijo en el referéndum que no vayan a la reelección, ahora quieren entrar por la ventana. A ellos, el Frente Amplio les dice que no van a pasar y no van a volver”, señaló Marco Arana.

Justamente, el presidente de ese partido fue el encargado de hacer la presentación oficial de los candidatos del FA, asegurando que su grupo busca un espacio en el Congreso para cambiar la Constitución.

Tras manifestar que no todo está perdido en la lucha contra la corrupción, el excongresista destacó que en la lista de su agrupación hay experiencia, como la que encarna Enrique Fernández Chacón, y esperanza en jóvenes, como Valerie Tarazona Kong.

PUEDES VER Cusco: Descontento en la izquierda por elecciones internas

Sostuvo que hay personas que tienen una larga trayectoria de lucha y no son conocidos “porque no están metidos en escándalos de corrupción, narcotráfico ni abusos” y se desempeñan en diversas áreas, algunos trabajando en las comunidades campesinas y frentes de defensa ambiental, a quienes pidió “que trabajen de acuerdo a su conciencia y que no se vendan”.

Según Arana, “la bancada del FA que ingresará, lo hará igual o mejor que la disuelta, pues no podemos defraudar a nuestro pueblo”.

PUEDES VER Frente Amplio renovó su dirigencia en Puno

En medio del fervor de los candidatos al Congreso, el exparlamentario destacó que en la lista de su agrupación se ha buscado la alternancia y paridad de las compañeras mujeres.

“Saludamos a las compañeras, pese a que la ley no nos obliga a la paridad y alternancia lo hemos puesto en práctica”, apuntó.

Dirigiéndose al presidente Martín Vizcarra, dijo que el FA no permitirá la privatización del agua y que su exbancada presentó un proyecto de ley para no privatizar ese recurso.

PUEDES VER Descontento en Frente Amplio por candidaturas en Cusco

"Para que no ocurran las desigualdades, el FA va al Congreso para pedir una nueva Constitución contra la corrupción”, anotó. También pidió al presidente una posición firme en defensa del agro en Tía María.

En la presentación estuvieron los excongresistas Justiniano Apaza y Reymundo Lapa.

La lista del FA por Lima es encabezada por Enrique Fernández Chacón, le siguen Valerie Tarazona Kong, Adonay Guerrero Cáceres, Teresa Pacheco Medina. También están David Roca Basadre, Martina Portocarrero, Angela Villón Bustamante y Farid Matuk, entre otros.

PUEDES VER Elecciones 2020: Arlette Contreras postulará al Congreso con el Frente Amplio

“Los corruptos deben estar en prisión”

● Arana sostuvo que la lucha contra la corrupción tiene que darse en todos los frentes, sea de derecha o izquierda, y se debe poner fin a la etapa en que los partidos hacían cola para recibir dinero de Odebrecht.

● “Es necesario que se fortalezca el sistema de justicia para que se pueda meter a los corruptos a la cárcel, que es donde deben estar”, señaló.

● Entre los candidatos del FA están Arlette Contreras Bautista, David Roca Basadre, Martina Portocarrero, Angela Villón y Farid Matuk, entre otros. En Ayacucho, el cabeza de lista es Germán López Lapa y en Cajamarca, José Castillo.