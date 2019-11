Félix Moreno a policías: “¿Cómo me encontraron?” [VIDEO]

Dos días después de la captura de Félix Moreno, exgobernador regional del Callao, se difundió el diálogo que este sostuvo con los agentes de la Policía que lo intervinieron.

Según informó La República este miércoles, al ser sorprendido dentro de su dormitorio de una casa de Cieneguilla, Moreno Caballero, quien tiene en su contra dos sentencias de cinco años de prisión efectiva, preguntó a los efectivos policiales por sus identidades y por la forma de cómo lo hallaron.

PUEDES VER Félix Moreno: sobrina de corrupto exfuncionario chalaco condujo a guarida del exgobernador del Callao

“¿Quiénes son?¿Cómo me encontraron?”, expresó en asombro. Tras ello, de acuerdo al parte policial, el comandante PNP Franco Moreno Panta, le respondió: “Levántese, señor Félix Moreno. Usted tiene una orden de captura”.

Tras ello, el exgobernador del Callao se puso de pie y pidió, además que dejaran de filmarlo, permitirle que se bañe. Sin embargo, los policías se lo impidieron y, por el contrario, le preguntaron por si tenía dinero en su poder.

“¿Está armado?”, fue consultado. De inmediato respondió: “No, señor”. No obstante, los agentes insistieron en conocer más detalles de su estado, por ello siguieron: “¿Cuenta con dinero?”. “En mi ropero tengo 10 300 soles y 200 dólares”, señaló.

PUEDES VER Félix Moreno: Mujer con la que fue capturado trabajaba en el Gobierno Regional del Callao

Entre otras de las expresiones, Félix Moreno sostuvo que estaba a punto de “ponerse a derecho".

“Fácilmente no me iban a encontrar. Había tomado mis previsiones. Estuve escondido en varios lugares y hoteles como en Los Olivos, San Miguel, Magdalena y en el Callao, para evitar que la Policía me encontrara. No comprendo cómo me ubicaron. [...] Estoy viviendo una pesadilla y voy a saluir de esto tarde o temprano. Yo no hice nada malo", agregó.

Actualmente, Moreno Caballero permanece en la carceleta del Ministerio Público mientras espera la disposición del Instituto Nacional Penitenciario para su traslado a algún penal.