¿Hay un plan topo?

La idea de que hay una maniobra fujimorista que siembra topos parlamentarios en listas ajenas es sugerente, pero no tan convincente. En efecto algunos conspicuos ex congresistas de Fuerza Popular han migrado a las pocas listas que los han aceptado, pero la cosa no da para hablar de una estrategia, y menos de una conspiración.

Más bien parece un signo de los tiempos. Muchos membretes partidarios desde tiempo son también meros vehículos para la carrera personal de un político. La lista de FP 2016, que acaba de desflecarse, se formó de esa manera, y no fue la única. El llamado transfuguismo es uno de los efectos más notorios de esta fluida situación.

Lo que acabamos de ver en FP es el resultado de un entrevero entre los marginados del 2016 que vuelven, los impedidos de candidatear por el partido, y los que simplemente no han querido participar en las elecciones de enero. Situación de sillas musicales que dejó a varios imposibilitados de volver a probar suerte en el partido.

A quienes acogen la pequeña diáspora de FP probablemente no les interesa tanto el cariz fujimorista del nuevo colistero, sino la idea que puedan atraer votos para el resto de sus candidatos. Después de todo son muchos años de fuerte presencia en los medios, que no tiene sentido desperdiciar. Ya no es un vientre de alquiler, sino un vientre que alquila personal político.

Es dudoso que a quienes se han reubicado les queden ganas de seguir siendo fujimoristas, aunque la posibilidad siempre está allí. Las perspectivas van más por el lado de cosas como un año adicional de vigencia, ingresos, inmunidad, y quizás la curiosidad por descubrir si, como les dicen en su entorno, tienen un electorado propio.

En una política con pocas ideas, y menos principios, casi todos los participantes son potenciales topos. Algunos recién lo descubren cuando llega la oportunidad. Otros se conocen bien, y esperan el momento. El flujograma de las movidas parlamentarias entre membrete y membrete es elocuente en este sentido, y no parece a punto de cambiar.

Por último hay una cuestión práctica. ¿Un fujimorista conocido obtendría en una lista ajena más votos de los que podría obtener manteniéndose en FP? Lo tienen que haber discutido antes de ser expectorados.