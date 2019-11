Caso Keiko Fujimori: Salaverry y Sheput serán interrogados este lunes 18 por fiscal Pérez

El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial del caso Lava Jato informó este martes que los excongresistas Daniel Salaverry y Juan Sheput deberán declarar ante el Ministerio Públicos por el caso de investigación que se sigue en contra de Keiko Fujimori.

Esto luego que ambos confesaran que fueron testigos de presuntos actos delictivos de Keiko Fujimori y otras personas cercanas a ella en el partido Fuerza Popular.

“El día de hoy ya se está notificando para la citación del señor Daniel Salaverry y Juan Sheput, excongresistas, para este lunes 18 (de noviembre) para a las 9:30 como 10:30 de la mañana, respectivamente”, declaró Pérez Gómez a la prensa.

El representante del Ministerio Público sostuvo que ante las nuevas revelaciones, su equipo de trabajo debe acelerar en recopilar información porque la Corte Suprema ha ordenado que la prisión preventiva contra Keiko Fujimori sea reducida a solo 18 meses, quedando de esta manera menos de seis para que la investigación culmine.

“Sin embargo, debo hacer mención que la investigación que vamos desarrollando a partir de que tenemos un plazo que cumplir que es el que ha señalado la corte suprema de los 18 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori”, comentó.

PUEDES VER Jorge Yoshiyama revela que Keiko Fujimori coordinó con bancada leyes para salir de cárcel

Responde a Keiko Fujimori

En fiscal a cargo de la investigación consideró como “falsas” las acusaciones de Keiko Fujimori, y de su abogada Giulliana Loza, sobre que manipuló el testimonio de Jorge Yoshiyama para que se adecúe a su hipótesis.

“Eso es falso. Lamentablemente la señora abogada de Keiko Fujimori Higuchi anda señalando calificativos que no son correctos y que por el respeto al ejercicio que ella cumple, no me voy a pronunciar”, mencionó.

Por otro lado, José Domingo Pérez calificó como “injusta” la sanción que se ha impuesto en su contra por dar “declaraciones políticas”. Reiteró que defender la lucha contra la corrupción no significa una afiliación política.

Salaverry y Sheput sobre Keiko Fujimori

Daniel Salaverry fue señalado como el que se reunía con Pedro Chávarry para lograr un “apoyo mutuo” entre Fuerza Popular y la Fiscalía, cuyo primer objetivo era archivar la investigación en contra de la hija de Alberto Fujimori.

Este presunto rol fue mencionado por Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, a la Fiscalía. Y señaló que esto Salaverry lo realizó en más de una oportunidad con medidas estrictas para evitar ser descubierto. Esto en el contexto cuando el excongresista era vocero del partido fujimorista.

Por su parte, Juan Sheput declaró ante Radio Nacional que Fuerza Popular le ofreció el cargo de la Presidencia del Congreso a cambio de proteger y favorecer a Chávarry Vallejos en el informe que él iba a elaborar sobre las denuncias en contra del fiscal.

Sheput señaló que no aceptó el ofrecimiento y decidió recomendar la destitución e inhabilitación por 10 años de Chávarry; sin embargo, esta propuesta fue rechazada por votos fujimoristas en la Comisión Permanente.