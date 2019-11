JNE aprueba reelección de excongresistas para las elecciones del 2020

La decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) da luz verde para que los exparlamentarios del último periodo sean candidatos en los comicios congresales del 26 de enero próximo.

Ayer por la tarde, luego de cinco horas de discusión, producto de una consulta del Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica, los magistrados de dicha institución resolvieron lo previsto: la aplicación del artículo 90-A de la Constitución no será válida en el actual proceso.

PUEDES VER JNE debatirá el lunes si congresistas disueltos pueden postular

En diciembre pasado, la ciudadanía, a través de referéndum, había modificado dicho subcapítulo de la carta magna para prohibir la reelección inmediata de los legisladores. Según fuentes de La República, al interior del JNE la mayoría de magistrados consideró que la modificación a la Constitución invalida la reelección solo cuando esta es para un nuevo periodo de cinco años.

Y en caso del 2020, al tratarse de un sufragio para elegir a un nuevo Parlamento por año y medio, se trataría de un lapso complementario. Bajo esa premisa, el jurado les permite participar a los exmiembros del Congreso disuelto.

Con ese fallo, el JNE contravino las expectativas en el Ejecutivo. Horas antes del veredicto, el premier Vicente Zeballos reiteró que su posición era contra la reelección inmediata. “El pueblo peruano, en su oportunidad, aprobó en referéndum la no reelección. Desde la perspectiva del Gobierno, esta es para el actual proceso de enero y del 2021”, manifestó.

PUEDES VER JNE a ONPE: Reelección de congresistas deberá ser evaluada primero por jurados especiales

Según el abogado en temas electorales, Julio César Castiglioni, el artículo 84 de la Ley Orgánica de Elecciones precisa que, una vez disuelto el Legislativo, la convocatoria a comicios es para la renovación total de esa institución.

La fecha límite para que las agrupaciones políticas presenten sus registros de aspirantes congresales es el 18 de enero. Trascendió que por el momento son 17 excongresistas los que apuntan a postular otra vez: 11 fujimoristas (siete en Fuerza Popular, tres en Solidaridad Nacional y uno en Vamos Perú), uno en el Apra, dos por Juntos por el Perú y tres con Contigo.

La lista podría ampliarse, tomando en cuenta que, bajo la modalidad de delegados e invitados –es decir, a dedo–, las organizaciones todavía tienen una semana para incluir a más aspirantes del viejo Congreso.

PUEDES VER Francisco Távara: Lo correcto es que ningún congresista disuelto intente postular

“Con eso la competencia va a ser desigual. Los rostros nuevos no podrán ser visibles ante los conocidos”, lamentó Castiglioni. Y su predicción no es ajena a la realidad. El abogado recordó que en estos comicios se están aplicando las reglas electorales del 2016. “Existe la valla electoral del 5% y muchos partidos políticos no la van a pasar”, insistió.

Es decir –reiteró–, en el peor de los escenarios para las agrupaciones que apuestan por la reelección de rostros conocidos sería un disparo a los pies no obtener el 5% de votos nacionales. El descontento de la ciudadanía con esta clase política pondría sobre las cuerdas su inscripción electoral. “La población va a pensar de que estamos en el mismo juego”, sentenció. Sostuvo que ahora el desenlace y la renovación del Congreso es responsabilidad del electorado.

PUEDES VER ONPE pide al JNE definir si la reelección es viable o no

El JNE todavía no se ha pronunciado respecto a que si el 2021 podrán postular los exlegisladores de este quinquenio, pero según el constitucionalista Omar Cairo para ese proceso electoral se aplicará el artículo 90 de la Constitución en toda su magnitud jurídica. Es decir, la reelección inmediata estará prohibida.

La clave

Cuestionados. De los cinco magistrados que conforman el pleno del JNE, dos son vinculados al exjuez César Hinostroza: el titular del Jurado Nacional, Víctor Ticona, y Luis Arce Córdova.