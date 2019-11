Keiko Fujimori se pronuncia tras declaración de Jorge Yoshiyama

La detenida Keiko Fujimori rechazó las declaraciones de Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, quien aseguró que ella conocía los aportes irregulares de Odebrecht para su campaña electoral del 2011 y que organizó un plan para encubrirlos.

A través de un mensaje de su cuenta de Facebook, publicada por personas cercanas a ella, la lideresa de Fuerza Popular calificó como un “mecanismo perverso” que el fiscal José Domingo Pérez, a cargo de su caso, haya tomado el testimonio de Yoshiyama “ocultándolo a las partes”.

Jorge Yoshiyama detalló al Equipo Especial, el último 4 de noviembre, cómo su tío le entregó dinero para que sea transferido falsamente a la cuenta de la campaña de la hija de Alberto Fujimori por intermedio de aportantes simulados.

Además, que Vicente Silva Checa le confirmó en más de una ocasión que Keiko Fujimori se reunió con el exjuez supremo César Hinostroza a través de Antonio Camayo, lo que señalaría que a ella le corresponde el apelativo de ‘Señora K’.

Respuesta de Keiko Fujimori

La lideresa del partido fujimorista arremetió contra el trabajo de la Fiscalía e hizo un llamado a las autoridades de las instituciones del sistema judicial para que analicen su caso pendiente en el Tribunal Constitucional.

Señaló que las revelaciones de Jorge Yoshiyama, quien es investigado por el caso de lavado de activos, son mentiras “para dar gusto a los fiscales” agregando que se trataría de un caso de “presión y extorsión”.

“El fiscal José Domingo Pérez ocultó escandalosamente esta nueva declaración a las partes, consignando que había sido postergada mientras ya la estaba filtrando. Los que defienden la ley no pueden violarla para cumplir con sus perversos objetivos. Y esto no puede suceder a la vista de todos sin que nadie mueva un dedo. Todo esto debe ser esclarecido en un proceso judicial y no utilizado para prolongar una prisión preventiva tan injusta y arbitraria”, dijo en su cuenta de red social.

Keiko Fujimori sobre César Hinostroza

La fujimorista reiteró en que no se reunió con Hinostroza Parichi, sindicado como el cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Negó que le haya pedido favor alguno.

“Reitero una vez más que es falso que yo haya contactado alguna vez al juez Hinostroza. Jamás lo he visitado, nunca lo he llamado, ni le he pedido favor alguno. Nunca fui gobierno ni manejé presupuestos, pero ya llevo más de un año presa sin acusación ni sentencia para ser investigada”, mencionó.

Captura de mensaje de Keiko Fujimori.

Jorge Yoshiyama sobre Keiko Fujimori

Jorge Yoshiyama detalló a la fiscal Elvia Caro Izquierdo, adjunta del despacho del fiscal José Domingo Pérez, que su tío Jaime Yoshiyama le comentó que Keiko Fujimori le indicó qué hacer para encubrir los aportes ilegales de Odebrecht.

“En la segunda mitad del año 2015 me entero de toda la verdad completa durante una visita familiar que hago a la casa de mi tío Jaime Yoshiyama. Tanto Jaime Yoshiyama como Keiko Fujimori sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza 2011 para la campaña electoral. Y es que en una visita familiar que hice a la casa de Jaime Yoshiyama, él me informa que ha hablado con Keiko Fujimori y que ella le dijo: ‘Jaime, por si acaso debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht, hay que negar todo en relación a esta campaña y su relación con nosotros’, señaló.

[LO ÚLTIMO] Keiko Fujimori: "Jamás recibí ni conocí ningún aporte de Odebrecht" ► https://t.co/WAgcNzYd1g pic.twitter.com/yKy4prlJPB — Canal N (@canalN_) November 11, 2019

Lee la declaración completa de Jorge Yoshiyama sobre Keiko Fujimori aquí.