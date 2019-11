José Luis Lecaros: “Solo renuncia el que ha cometido una falta; mi comportamiento siempre ha sido ético”

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, descarta en esta entrevista que vaya a renunciar al Poder Judicial o la Comisión Especial que elegirá a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Reconoce que conoce al empresario Salvador Ricci, pero nunca lo ayudó y este tampoco le pidió ayuda en sus procesos judiciales.

¿Va a renunciar a la presidencia del Poder Judicial?

No. Jamás se me ha pasado esa idea por la cabeza. Solo renuncia el que ha cometido una falta, yo no he cometido ninguna falta, mi comportamiento siempre ha sido ético.

¿Renunciará a la Comisión Especial que elegirá la Junta Nacional de Justicia?

Tampoco.

¿Cuál es su relación con Salvador Ricci?

Lo conocí el 2009 o 2010. Al conversar, vimos que teníamos amigos en común y me sugirió que me integre a su grupo.

Pero usted integró la Sala que absolvió a Ricci. ¿No lo conoció entonces?

Eso fue el 2004. A raíz de este problema, he revisado esos antecedentes. El 2004 yo integraba esa sala y adicionalmente era juez de instrucción. Solo estaba por unos momentos, para votar. El doctor César San Martín presentó la ponencia y se le absolvió por unanimidad.

Entonces, ¿en qué circunstancias lo conoce?

Años después, con unos familiares fui al restaurante El Asador. Allí me saludó y me hizo presente que yo fui uno de los vocales que lo absolvió. Me agradeció, conversamos y allí salió lo de los amigos en común.

¿De qué conversaban en este grupo de amigos?

De política, religión o hasta de farándula. Obviamente, no se trataban asuntos judiciales.

¿Quiénes lo integran?

Roberto Chiabra, Luis Gonzales Posada, Luis Lamas Puccio y otros. Nos reunimos sobre todo por los cumpleaños. Para eso debe haberme llamado Ricci por teléfono.

¿Ricci pudo buscar su amistad por sus juicios?

Hasta donde sé, Ricci tenía dos procesos. Uno en el Callao que, por lo visto, lo manejaba con (César) Hinostroza, y otro civil en Lima, en el que no tengo absolutamente nada que ver.

¿Nunca le pidió algún comentario u opinión, siendo usted juez de la Corte Suprema?

Alguna vez sí me habló que tenía los juicios. Pero no pidió ningún tipo de ayuda. Él mismo ha declarado que, como sabía que era una persona muy seria y parca, no me pidió ayuda.

¿En esas conversaciones del grupo de amigos no se habló de otros procesos?

Jamás. Se habló de Hinostroza porque yo comenté que era candidato al JNE y estaba exponiendo mi plan. Allí Ricci me dice que conocía a Hinostroza.

¿No sabía que eran amigos?

No lo sabía hasta ese momento. Ricci se ofreció a hablar con Hinostroza. Él sabía que yo no me llevaba bien con Hinostroza. Entonces, le dije que mejor la próxima vez que Hinostroza fuera a su restaurante que me pasara la voz, para yo mismo exponerle mi plan de trabajo.

¿Se reunió con Hinostroza en El Asador?

Efectivamente, un día me llamó y me dijo que Hinostroza iría a su restaurante. Fui y me encontré que no estaba solo, sino con otras seis personas. Obviamente no le hablé nada. No era oportuno tocar el tema.

¿Luego hubo otra reunión en El Polo Marino?

Yo no estuve. Mire, se dice que la policía hizo geolocalización y que en una de las fechas aparecen Hinostroza, Ricci y Ríos, y en otra solo Hinostroza y Ricci. Me pregunto cómo mi teléfono no está geolocalizado. La policía ya lo debe haber hecho.

¿Cómo le fue en esa elección (para el JNE)?

No gané. Resultó ganador Víctor Ticona. En los audios que hay entre ellos, se evidencia que Hinostroza votó por Ticona.

¿Conoce al abogado Humberto Abanto?

No lo conozco.

Se dice que usted lo envió a contactarse con Walter Ríos.

Nunca he conversado con él. Mal podría enviar a una persona que no conozco a hablar con otra. Si Abanto tomó mi nombre y le dijo algo a Ríos, no lo sé. Creo que Ríos miente.

¿Por qué cree eso?

Ríos dice que Abanto se le acercó por una rejilla y allí le dijo. Sin embargo, en el video que ha presentado la televisión se ve a Abanto entrar a una habitación y Ríos ingresa, cargando unos documentos. Entonces, no se vieron por una rejilla. Ríos fue a la búsqueda de Abanto.

¿Qué ganaría Ríos con esta mentira?

Solo puedo especular. Ríos está buscando acogerse a la colaboración eficaz y mientras más alto pueda llegar, mejores beneficios pretende conseguir.

¿Conoce a Walter Ríos?

En el informe de IDL-Reporteros aparece que en una oportunidad Ríos quería hablar conmigo, el año 2017, sobre la implementación del Código Procesal Penal y que tuvo que valerse del señor Ricci para que lo reciba. Eso demuestra que no tenía ninguna cercanía con él.

¿No conoce a Ríos?

Lo conocí en esa cena, en la que me llamó Ricci. Lo recuerdo porque lo presentaban como el próximo presidente de la Corte Superior del Callao.

¿No hay llamadas de teléfono con él?

En el informe que han difundido hay 14 llamadas entre Ricci y yo, y 99 llamadas entre Ricci e Hinostroza. Ninguna llamada entre Hinostroza y yo.

¿Cómo van los procesos?

El doctor Nuñez Julca, no obstante haber integrado la Sala de Hinostroza, está realizando un buen trabajo. Estamos enfrentando los procesos a ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ con todas las armas de la Ley. No habrá impunidad.

¿Y la investigación?

La Fiscalía Suprema obviamente debía derivar esa información a la Fiscalía de la Nación para que estudie si esas declaraciones tienen contenido penal. La fiscal podría decidir que no hay nada que investigar. Todo es “Ríos dice”. Pero Ricci declaró que nunca me pidió ayuda.

¿Si deciden investigarlo?

Tendré que asumir mi defensa con la absoluta seguridad de que eso va a terminar en el archivo.