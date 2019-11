Mónica Saavedra de Acción Popular: Inmunidad parlamentaria debe ser eliminada totalmente

La postulante al Congreso por Acción Popular Mónica Saavedra manifestó estar en contra de que los parlamentarios cuenten con inmunidad.

Distintos políticos han sugerido que la Corte Suprema sea quien evalúe la inmunidad de los legisladores, pero ella recomienda que la pierdan en su totalidad.

“Pienso que debería ser eliminada la inmunidad parlamentaria en su totalidad, porque ya es tiempo que las personas que lleguen al Parlamento y no tienen nada que temer, realicen todos los esfuerzos […] Si uno es libre, porque no tiene nada que se le puede señalar, que salga adelante, todo debe ser igual para todos”, sostuvo Mónica Saavedra para el Comercio.

Asimismo, dijo que una de las políticas que promoverá en caso llegue al Congreso, será el empoderamiento a la mujer.

“Siento que en estos momentos la mujer no está muy posicionada. Al yo ser la número 1 [en la lista al Congreso] de un partido tradicional, que tiene 66 años, que tiene doctrina, experiencia y seguidores, salimos adelante con un rostro nuevo que se empodera”, sostuvo.

Al ser consultada sobre si la acusación en contra de Yonhy Lescano por presunto acoso sexual amerita que pida licencia al partido, manifestó que debe continuar la investigación.

“Pienso que estos temas son judiciales, que todavía no se ha determinado nada, que no hay una sentencia y en ese tema que mejor que el Poder Judicial realice su labor, yo de lejos miro y me parece bien lo que se está haciendo”, aseveró.

A la vez, dijo estar en contra de la disolución del Parlamento. “Ha sido inconstitucional, no estoy de acuerdo con la disolución del Congreso, pero hay una parte del pueblo que pedía esa disolución, pero insisto en que no estoy de acuerdo”, buscó explicar Mónica Saavedra.

Mónica Saavedra es abogada de la Universidad de San Martín de Porres y es gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Jesús María.