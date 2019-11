Carlos Mesía recula, ahora al pueblo sí se le escucha, pero “cuando sus propuestas son razonables” [VIDEO]

El candidato al Congreso de la República por Fuerza Popular, Carlos Mesía, sorprendió al referirse nuevamente acerca de las funciones que desempeña un servidor público elegido por la población, al sostener que "al pueblo se le escucha, pero cuando sus propuestas son razonables".

En declaraciones para el programa Cuarto Poder, el exmagistrado del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura hizo un breve recorrido por algunos de los proyectos de ley que pondría en marcho de acceder al poder en las elecciones del 27 de enero del 2020.

Un de estas propuestas se refería al recorte de algunos beneficios laborales para los miembros del Congreso para igualar sus pagos a los de cualquier otro funcionario público.

“Quiero decir cuáles son algunas de mis propuestas en este Parlamento ‘corto’. En primer lugar, acabar con la inmunidad parlamentaria. Hay que dársela al Tribunal Constitucional para que decida si se levanta el fuero o no. No a la escolaridad, la gratificación de julio y navidad igual que los funcionarios públicos, S/ 300, no un sueldo completo”, precisó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el autor de la polémica frase “al pueblo no se le hace caso, al pueblo se le gobierna” se retractó en sus palabras, explicando que no se dieron con la sutileza necesaria. Sin embargo, intentó reemplazarla con otra que tampoco termina por dejar claro cuál es su posición frente a las demandas de la ciudadanía que precisamente debería darle el voto.

“En todo caso, al pueblo se le escucha, pero cuando sus propuestas son razonables", agregó el postulante fujimorista.

Del Apra al fujimorismo

Carlos Mesía, candidato al Congreso por Fuerza Popular y exmilitante del Apra, firmó en el 2014 la sentencia que ordenó al ahora desactivado Consejo Nacional de la Magistratura la designación de César Hinostroza, investigado por el caso de los “Cuellos Blancos del Puerto”, como magistrado supremo del Ministerio Público, pese a que ya era investigado.

Junto a él firmaron los entonces magistrados Gerardo Eto Cruz, Juan Vergara Gotelli y Ernesto Álvarez, quien fue invitado en setiembre pasado como candidato al Tribunal Constitucional por el excongresista Clayton Galván, de la bancada aliada de Fuerza Popular, Cambio 21.