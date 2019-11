Nunca estuvimos en el gobierno por ambición personal. Evo Morales tras 14 años de presidente, al renunciar.

Por supuesto que llegaré al fin de mi gobierno. Sebastián Piñera.

Ese es el problema, soy vicepresidenta, no gano un sueldo y tengo que trabajar para vivir. Mercedes Araoz.

Me considero de un pensamiento keikista-albertista. Diethel Columbus.

Lo del obstruccionismo es mentira, es una campaña comprada a opinólogos y periodiquitos. Martha Chávez.

No podría dar respuesta. Diethel Columbus sobre qué es ser ‘albertista’.

No tenemos un plan para vacar a Vizcarra. Martha Chávez.

Solo la muerte me quitará la posibilidad de seguir en política. Karina Beteta sobre su ausencia en la lista de FP.

Orgía y balacera en la cantina del Troca. Phillip Butters sobre cómo será el próximo congreso.

No sé qué le pasó, él dice que el Congreso lo proclamó número uno y eso no ha pasado en ningún momento. Jorge del Castillo sobre Mauricio Mulder.

Me da pena que una persona de edad bastante mayor, no aprenda a perder. Mauricio Mulder sobre Del Castillo.

Qué gracioso que Mulder, que tuvo que ser metido como ‘invitado’ por la ventana para ocupar el lugar número uno en la lista, hable de aprender a perder. Desesperado por perder la inmunidad parlamentaria. Nelson Manrique.

Que Mulder cometa otra criollada no es el problema de fondo. Tampoco lo será que no salga elegido, si llega a suceder. Lo sustantivo aquí es que en el Apra hoy cualquiera puede auparse a cualquier puesto en la lista, o para el caso en la directiva, porque el partido no va en ninguna dirección, que no sea tratar de sobrevivir, sin muchas ganas. Mirko Lauer.

Del Castillo trata de dividir al Apra con mentiras inaceptables, por encargo del gobierno. Mauricio Mulder.

Mulder tiene una basta (sic) experiencia, imprescindible en este nuevo congreso, quienes lo critican lo hacen por celos políticos. Héctor Becerril.

Recuerden que está en nosotros hacer que ese partido desaparezca en las próximas elecciones. Artista Mateo Garrido Lecca sobre el Apra.

Si nuestros enemigos, que nos odian, pero al mismo tiempo nos envidian, critican mi postulación, es entonces señal de que he hecho bien. Mauricio Mulder.