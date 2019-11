Olaechea responde a Zeballos y afirma que Permanente no acordó pedir información sobre Chaglla

El presidente de la Comisión Permanente del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, respondió este domingo al primer ministro, Vicente Zeballos, por referirse en una entrevista a un medio de Tacna sobre la intención de algunos integrantes del grupo parlamentario de solicitar información el Ejecutivo respecto a la devolución del dinero de Chaglla a la empresa Odebrecht.

Vicente Zeballos sostuvo que estos integrantes de la Comisión Permanente “no acaban de entender sus responsabilidades en este nuevo escenario político”, comentario al que añadió una cita al artículo 135 de la Constitución, que establece las funciones del grupo parlamentario durante el tránsito de la disolución del Congreso hasta la instalación de la nueva representación nacional.

"En el caso de la Comisión Permanente, el artículo 135 de la Constitución establece en este interregno cuáles son sus responsabilidades y funciones”, señaló el primer ministro.

Durante la sesión del último jueves del grupo que preside Pedro Olaechea, desde la representación de Fuerza Popular llegó una solicitud para pedir al Poder Ejecutivo información concerniente a la devolución del dinero de la venta de la hidroeléctrica Chaglla, que Odebrecht hizo efectiva y por la cual reclamaba que, como parte del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con el Estado peruano, se le restituya la suma de 524 millones de soles, monto que estaba retenido en un fideicomiso por parte del Ministerio de Justicia.

La propuesta fue presentada por el fujimorista Luis Galarreta, quien pidió a Olaechea que la Comisión Permanente tome una posición sobre el tema.

Olaechea, antes de levantar la sesión, finalmente manifestó que la solicitud planteada por Galarreta se llevará a cabo en función del artículo de la Constitución que le da a cualquier congresista la atribución para hacer una consulta a cualquier funcionario del Ejecutivo.

En ese sentido, este domingo, a través de su Twitter, el presidente de la Comisión Permanente cuestionó las declaraciones del primer ministro Zeballos, y lo interpeló a responder qué había hecho el grupo parlamentario que no estuviera acorde con sus funciones durante el interregno.

“El miércoles pasado, abordamos los primeros DU. No se aprobó otro tema, como un pedido de información sobre Chaglla. ¿Qué hicimos, entonces, que no corresponda a la Comisión? La información difundida por el Sr. Zeballos Salinas no se ajusta a lo sucedido en la realidad”, escribió Pedro Olaechea.

Vale añadir que desde el Gobierno, el jefe del gabinete ha manifestado que el Ejecutivo acudirá a informar al Congreso sobre sus labores durante el interregno parlamentario cuando se instalen en sus escaños los nuevos representantes de la ciudadanía, que se elegirán en las elecciones de enero de 2020.

A esta nueva representación, es preciso indicar también, la actual Comisión Permanente deberá entregar un informe sobre los decretos de urgencia que, durante el interregno parlamentario, promulgue el Ejecutivo.