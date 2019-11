Indira Huilca: “Dudo mucho que haya un giro sustantivo en estas elecciones”

Indira Huilca, miembro de la Comisión Permanente del Congreso disuelto, considera que no habrán cambios sustanciales en el nuevo Parlamento que se elegirá en enero del 2020. Sostiene que sin una reforma política establecida, los perfiles serán los mismos.

La socióloga, renunciante hace semanas al movimiento Nuevo Perú, negó postular como invitada por algún partido político para el próximo proceso electoral, convocado tras la disolución del Parlamento el pasado 30 de setiembre. Señaló que en estos comicios se mantiene una política en la que “todo vale”.

“Dudo mucho que haya un giro sustantivo en estas elecciones. Insistimos siempre en que se necesitaban nuevas reglas de juego, y hoy estamos viendo que, al no haberlas, si bien habrá nuevas caras, pero probablemente habrá gente con el mismo perfil que el anterior y organizaciones con el mismo comportamiento. Sigue pendiente la necesidad de una reforma política integral”, declaró para La República.

Huilca sostiene su separación oficial a Nuevo Perú se debió a los principios de igualdad y lucha contra la corrupción que profesa y añadió que los efectos de su renuncia, como la de varios representantes políticos, tendrán efectos negativos en la aceptación de la sociedad a las políticas que manifestaban los grupos de izquierda.

“Más que las personas de forma individual, lo que puede afectar es el entusiasmo del sector de la ciudadanía en proyectos como Nuevo Perú. Queda la sensación de un proyecto que no satisface estos ánimos de cambio. No comprender la demanda de renovación en la política, que no es un tema de rostros, sino de prácticas políticas. Ese será el mayor déficit de estas elecciones, en las que se mantiene una política donde todo vale en procesos electorales”, continuó.

Huilca sobre Verónika Mendoza

Respecto a la relación que tiene con Verónika Mendoza, Indira Huilca sostuvo que no cierre la posibilidad en “reencontrarse” con ella más adelante en el sector, pero enfatizó que eso dependerá de no solo palabras, sino acciones políticas en común.

“Es muy probable, pero más que de las palabras depende de las prácticas políticas. Eso va definiendo los niveles de articulación. La gente demanda una representación política distinta a lo que se ha visto, en que se usa el poder político para beneficio propio, o que supedite sus principios”, contestó.

La integrante de la Comisión Permanente sostuvo que se mantendrá en la política desde otros sectores que no sea el Congreso, trabajando con la misma agenda que impulsaba desde su función legislativa.

Veronika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, se pronunció el 25 de octubre luego de las renuncias simultáneas de las excongresistas Marisa Glave e Indira Huilca, y mencionó haber sentido un “profundo dolor”.

“Sé que en el Nuevo Perú y en fuerzas aliadas hay quienes tienen una visión política diferente. Sé que hay quienes tienen la preocupación legítima por los riesgos y costos que implica este paso. Valoro mucho sus opiniones y las respeto. Estoy segura de que nos encontraremos en el camino porque más allá de las diferencias compartimos el sueño de una Patria soberana, justa, solidaria e igualitaria”, escribió Mendoza.

Por su parte, Alberto Quintanilla se refirió sobre sus excompañeros de Nuevo Perú. “Espero que recapaciten y vuelvan porque el esfuerzo de hacer política colectiva va más allá de las apreciaciones, y uno se une por programas, y no por intereses y cálculos personales. Creo que han creído que aliándose con Juntos por el Perú o Perú Libre estábamos haciéndolo con personas, y no haciendo unidad programática”, declaró para La República.