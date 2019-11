Martha Chávez acepta que partido Fuerza Popular está debilitado

La fujimorista Martha Chávez sostuvo que el partido política Fuerza Popular se encuentra debilitando porque su lideresa Keiko Fujimori se encuentra bajo prisión preventiva. La excandidata presidencial es investigada como cabecilla de una presunta organización criminal que se dedicaba a lavar el dinero ilícito de Odebrecht.

La ahora aspirante a regresar al Congreso en las elecciones 2020, luego de pertenecer a él por casi 19 años, negó que la afectación a la organización política se deba a la disolución del Parlamento, decretado por el presidente Martín Vizcarra el pasado 30 de setiembre.

Chávez Cossio mencionó además que espera que la hija de Alberto Fujimori postule a los comicios generales del 2021, quien, enfatizó, es víctima de una “persecución política” por ser “lideresa de la oposición”, a pesar de las evidencias que maneja el Equipo Especial del caso Lava Jato en la Fiscalía.

“Decididamente (Keiko Fuijmori) está afectada, ciertamente nuestro partido está afectado porque no tenemos a nuestro líder en ejercicio, es un contratiempo sin duda. Por eso es que nos están afectando y la tienen a Keiko más de un año, pero creo que va a salir fortalecida. (...) Yo no veo razón alguna porque no sea ella nuestra candidata en el año 2021”, respondió en entrevista con Perú21.

Señaló que el caso de Fujimori Higuchi sufre de demoras en el Poder Judicial que empalman con las revelaciones periodísticas sobre nuevas evidencias en contra de la imputada. Dijo sin prueba alguna que estas serían dirigidas por el fiscal a cargo, José Domingo Pérez.

“Por el cierre del Congreso, no. Está debilitada por la persecución política, es cierto, y por la dilación que se hace (en el caso de Keiko Fujimori). Cada vez que van a pronunciarse el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, el fiscal favorito de Vizcarra sale con alguna bombita…”, continuó.

“Renovación” en Fuerza Popular

Martha Chávez enfatizó en que la “renovación” en Fuerza Popular, a la que se refirió Alberto Fujimri en una carta que envió desde la cárcel, no se refiere a “cambiar caras”.

“El presidente Fujimori está perfectamente de acuerdo con mi participación en el número 1 de la lista y alguien podría decir: ¿cómo renovar si la señora Martha Chávez, una persona de la tercera edad, vuelve a estar (en la lista)? La renovación no significa borrón y cuenta nueva, (…) no va necesariamente por cambiar caras, va por actitudes”, indicó.

Por otro lado, sin tomar en cuenta las encuestas que no ponen en buena posición de intención de voto a Fuerza Popular, La excongresista fujimorista dijo que otros estudios que han hecho “los servicios de Inteligencia” muestras lo contrario.

“Reitero, sobre la base de esas encuestas. (…) La votación electoral para reales encuestas que han hecho los servicios de Inteligencia atribuye a Fuerza Popular una gran posibilidad todavía para las próximas elecciones, por eso es que el fiscal favorito de Vizcarra ahora se la carga contra Fuerza Popular”, comentó.

Niega intención de vacar a Vizcarra

La fujimorista negó que su partido tengan intenciones de vacar al jefe de Estado por la decisión que tuvo de disolver el Parlamento, como salida a la crisis política que no se lograba superar.

"No, nunca hemos conversado de eso (vacancia a Vizcarra), para nada. Ni antes de la disolución, más allá de algunas personas que puedan decir que esta es una posibilidad; total, es una alternativa que está prevista en la Constitución.

Al ser consultada sobre si entonces es una opción que no está descartaba por el fujimorismo, reiteró que hasta el momento no ha sido un tema de conversación

“No, nada de lo que está en la Constitución se puede descartar, pero, le digo, nosotros no hemos pensado ni tenemos un plan para ir a vacar al señor Vizcarra, para nada”, resaltó.

Martha Chávez dice que su principal objetivo para regresar al Congreso, en representación de Lima Metropolitana por Fuerza Popular, es el defender la Constitución y a las personas que tienen pensamiento basados en la fe. Aseguró que no dará lugar a opinión distinta en temas religiosos y de moral.