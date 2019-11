Candidato de Fuerza Popular al Congreso respaldó nombramiento de Hinostroza como fiscal supremo

El candidato al Congreso por Fuerza Popular y exmilitante del Apra, Carlos Mesía Ramírez, conocido por afirmar y ratificarse en la idea de que “al pueblo no hay que hacerle caso”, respaldó el nombramiento como fiscal supremo del presunto líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, César Hinostroza Pariachi.

Mesía, quien fue presidente del Tribunal Constitucional (TC) entre el 2011 y el 2012, firmó la sentencia que ordenó al ahora desactivado Consejo Nacional de la Magistratura la designación de Hinostroza como magistrado supremo del Ministerio Público.

El 14 de abril de 2014, Carlos Mesía estampó su rúbrica en la resolución que declaró fundada la segunda apelación interpuesta por César Hinostroza para obtener su nombramiento como fiscal.

Junto a él firmaron los entonces magistrados Gerardo Eto Cruz, Juan Vergara Gotelli y Ernesto Álvarez, quien fue invitado en setiembre pasado como candidato al Tribunal Constitucional por el excongresista Clayton Galván, de la bancada aliada de Fuerza Popular, Cambio 21.

Lee la sentencia completa

00776-2014-AA by Jalbi Romero M on Scribd

El caso del ex juez supremo comenzó en setiembre de 2010, cuando el hoy desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) convocó un concurso público para cubrir tres plazas de fiscales supremos.

En la contienda, César Hinostroza quedó finalista junto a Pedro Chávarry, Carlos Ramos Heredia, Mateo Castañeda y Pedro Angulo, aunque no en ese orden de méritos. Sin embargo, el sindicado como líder de Los Cuellos Blancos del Puerto no resultó nombrado magistrado supremo de la Fiscalía, pese a haber obtenido la calificación más alta.

Vale señalar que para ese tiempo Hinostroza había sido cuestionado por algunas de las sentencias que había emitido como juez, pues por la fecha en referencia tenía 27 indagaciones en la Oficina de Control de la Magistratura.

Tras esta decisión, César Hinostroza presentó un recurso para impugnar el acuerdo del CNM, el cual llegó hasta el Tribunal Constitucional. Así lo reseña en el documento 00776-2014-AA del TC:

“Con fecha 13 de mayo de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), solicitando que se declare la nulidad del Acuerdo N.° 176-2011, adoptado por mayoría y contenido en el Acta de Sesión Plenaria Extraordinaria de fechas 27 y 28 de enero de 2011, que resolvió no nombrarlo Fiscal Supremo en el marco de la Convocatoria N.° 002-2010-SN/VCNM, pese a que ocupó el primer puesto del cuadro de méritos; invocando la afectación de sus derechos al debido proceso y a la motivación de los actos administrativos”

De este modo, el 16 de enero del 2012, el TC emitió una primera sentencia favorable a César Hinostroza, que también fue respaldada por el ahora candidato al Congreso del fujimorismo en las elecciones del 2020.

Lee aquí la sentencia

03891-2011-AA by Jalbi Romero M on Scribd

Denuncia en la Subcomisión

Luego de que en el 2012 el TC le diera la razón a César Hinostroza en su controversia con el CNM por no haberlo nombrado fiscal supremo, en el Congreso de la República, el exparlamentario Daniel Abugattas formuló una denuncia constitucional en contra de los magistrados Ernesto Álvarez Miranda, Gerardo Eto Cruz y el ahora candidato de Fuerza Popular al Legislativo, Carlos Mesía.

La Denuncia Constitucional N° 20 fue evaluada recién en mayo de este 2019, y tuvo como delegado al disuelto excongresista de Fuerza Popular Mario Mantilla.

En su exposición, el fujimorista sostuvo que Mesía y los otros exmagistrados no actuaron "con dolo, sino en cumplimiento del Código Procesal Constitucional” cuando declararon fundada la demanda de amparo de César Hinostroza y la que también interpuso Mateo Castañeda Segovia, el otro candidato a fiscal supremo que no fue nombrado por el CNM.

“A pesar de haber obtenido puntajes mayores en el cuadro de méritos, ellos no fueron nombrados fiscales supremos en el marco de la convocatoria 002-2010. Sin embargo, los miembros del CNM no cumplieron con realizar la debida motivación de la decisión tomada de no nombrarlos, por ello el TC ordenó cumplir con dicha exigencia debiendo emitir un nuevo acuerdo debidamente motivado y declarando fundadas las demandas de amparo interpuestas conforme a sus facultades, sin haber vulnerado las facultades del CNM”, señaló Mantilla en mayo pasado.

Vale indicar que en la sentencia del 2012, el Tribunal Constitucional no ordenó al Consejo Nacional de la Magistratura el nombramiento de Hinostroza como fiscal supremo. En cambio, en el 2014 sí lo hizo.

Según el fujimorista Mario Mantilla —quien va a la reelección con Fuera Popular, en la misma lista que Mesía— en dicha sentencia, los magistrados no vulneraron la autonomía del CNM, ni tampoco usurparon sus funciones, por lo que recomendó que la denuncia fuera enviada al archivo.

La propuesta de Mantilla fue respaldada con los votos a favor de los fujimoristas Karina Beteta, Milagros Takayama y Federico Pariona. Además, votaron a favor Víctor Andrés García Belaunde y Gilbert Violeta.

Solo Marco Arana, del Frente Amplio, y Oracio Pacori, de Nuevo Perú, se opusieron al acuerdo adoptado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.