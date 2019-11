Pedro Chávarry y Rodríguez Monteza declararán por caso Cuellos Blancos

Los fiscales Pedro Chávarry, extitular del Ministerio Público, Víctor Rodríguez Monteza, así como todos los vinculados al caso Los Cuellos Blancos del Puerto, serán interrogados por el Equipo Especial encargado de la investigación, confirmó el fiscal supremo Pablo Sánchez.

El fiscal a cargo del caso, comentó a Agencia Andina que los involucrados participan de las indagaciones sobre la red de corrupción dentro del sistema judicial. Adelantó que en pocos días van a informar sobre las nuevas diligencias a realizar y las novedades.

“Muy pronto vamos a dar a conocer diligencias para determinar también la situación de todos ellos”, declaró Pablo Sánchez, encargado de la investigación preliminar que alcanza a fiscales, exconsejeros, jueces, entre otros.

Sánchez precisó que se han programado cerca de 20 diligencias en el marco de esta investigación, que concluirá con implicancias penales de los hallados responsables, y ya no sanciones disciplinarias o administrativas.

Más interrogados

En las interrogaciones del Equipo Especial también se incluirán las declaraciones testimoniales del detenido Walter Ríos Montalvo, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, y del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quein renunció al protagonizar uno de los CNM Audios.

También se escucharán los testimonios de los exmiembros del ahora desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entidad que se encargada de elegir, ratificar o sancionar a los jueves y fiscales de todo el Perú. Los exintegrantes de la institución utilizaron su cargo para hacer un cambo de favores con otras autoridades en el sistema judicial y político.

Impedimento de salida para Tomás Galvez

Respecto al pedido del Ministerio Público sobre el impedimento de salida para el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, señaló que espera que el Poder Judicial pueda aceptar la solicitud para permitir el avance del trabajo fiscal.

Este viernes 15 de noviembre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria escuchará a las partes en la audiencia programada a las 9 de la mañana, para analizar el impedimento de salida del país de Gálvez Villegas.

La Fiscalía los acusa de presuntamente haber intercedido ante el exjuez supremo César Hinostroza, sindicado como el cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, para favorecer a un procesado en un recurso de casación que se tramitaba en su despacho.

Sánchez incómodo por presencia de fiscales

Sánchez Velarde mencionó, el último 7 de noviembre, sentirse incómodo al estar en la Junta de Fiscales Supremos, por compartir espacio con sus colegas Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez, a quienes investiga por este casp.

“Es incómodo estar en una Junta donde los pares están siendo investigados por mí. Yo cumplo con mi trabajo, no tengo nada de orden personal contra ellos. Pero en algún momento esos fiscales quisieron apartarlo de la Junta. Es evidente que tienen poder. Ellos son fiscales supremos y no me gustaría hablar más de ellos porque los estoy investigando”, declaró a Perú 21.