Vicente Zeballos: “Queremos que el Bicentenario sea un hito histórico”

Moquegua. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, afirmó que espera que el Ejecutivo pueda desarrollar todas las obras propuestas y además que ve con buenos ojos la venida al Bicentenario el 2021.

“Queremos que el Bicentenario sea, además de un hito histórico, una oportunidad para el desarrollo de obras que despierten el interés de la ciudadanía”, declaró este sábado en Radio Altamar en Moquegua.

Por otro lado, Vicente Zeballos se refirió a las funciones de la actual Mesa Directiva del Congreso, diciendo que según lo determinado por el Tribunal Constitucional (TC) esta nueva agrupación solo sirve como “mesa de trámite” para entregar todos los proyectos al Nuevo Parlamento. Asimismo, enfatizó que el hecho que ya no haya Congreso no quiere decir que el Ejecutivo “tenga menos responsabilidad”.

“El hecho de que no haya congreso no significa que tengamos menor responsabilidad. (...) El nuevo congreso puede ratificar el deudo, puedo derogarlo o modificarlo, tiene que estar dispuesto a un escrutinio a futuro”, manifestó el jefe de la PCM.

Compromiso de la PCM

Zeballos se refirió también al proyecto Gasoducto Sur, enfatizando que dicha obra no debe paralizarse y por el contrario lo que se debe hacer es buscar el diálogo con las comunidades para así impulsar el compromiso.

“Sobre el Gasoducto. Me he comprometido con las comunidades y le he pedido a la ministra de Energía y Minas que me pase un cronograma para saber las fases y tiempos de este proyecto. El proyecto no debe paralizarse, debe seguir generando en nosotros una expectativa”, aseguró.

Por otro lado, reiteró su deseo de reunirse con los dirigentes y agricultores de Tumilaca para continuar con el diálogo. De igual manera, dijo que en caso de conflictos sociales, como el de Tía María en Arequipa, el presidente Martín Vizcarra sería la última persona en ir.

“Yo tengo mi lógica personal (para el manejo de conflictos sociales). Primero tiene que ir una unidad de conflicto. Segundo, una unidad técnica especializada y lo tercero puede ir el premier pero de ninguna manera el presidente”, sostuvo.