Los muertos vivientes atacan de nuevo

La composición de las listas para las elecciones de enero de 2020 es la prueba definitiva de que buena parte de nuestra política vive disociada de la realidad. Asombra que tantos partidos hayan decidido comportarse como si los últimos años no hubieran ocurrido, nuestro país no hubiera vivido una grave crisis política y su comportamiento no los hubiera condenado a aproximarse a la desaparición.

Para partidos como Fuerza Popular, el Apra o Solidaridad Nacional no hay razones para cambiar. Ni las exigencias ciudadanas, ni las urgencias del Perú, ni el pragmatismo, ni la suma de fracasos ni el puro instinto de supervivencia son argumentos para mostrar un propósito de enmienda y torcer el rumbo.

¿Qué nos dice el grupúsculo que maneja al Apra cuando, desoyendo el mandato de la militancia y por el camino de la triquiñuela, impone como cabeza de lista a Mauricio Mulder? ¿Qué mensaje lanza Fuerza Popular al resucitar a Martha Chávez, ofreciéndole el número «1» en la lista por Lima, o al transparentar la falta de independencia de Carlos Mesía, uno de sus opinólogos favoritos? ¿Adónde apunta Solidaridad Nacional sirviendo como vientre de alquiler para el reciclaje de extremistas fujimoristas como Yeni Vilcatoma o Rosa Bartra, que recomendó investigar a Luis Castañeda por la Línea Amarilla?

Muy sencillo. Que ellos —como Alianza Para el Progreso con Omar Chehade, Unión por el Perú con Antauro Humala y Edgar Alarcón, Somos Perú con Manuel Masías o Perú Libre con Isaac Humala— toman sus decisiones basándose en una realidad paralela, construida al interior de unos círculos cerrados y tóxicos (Eduardo Dargent los llama «argollas») donde lo que interesa es perpetuar la confrontación, la protección de los corruptos y la defensa de los privilegios.

Antes de que Martín Vizcarra tomara la decisión de hacerlo, el 85% de los peruanos aprobaba el cierre del Congreso. A ese extremo se llegó por la voluntad obstruccionista, interesada, mediocre y encubridora de unos grupos parlamentarios que no han tenido mejor idea que insistir en esa línea, sea porque no conocen otro libreto o porque han apostado por el suicidio político. Los electores deben ser conscientes del poder de su voto, informarse y tomar una decisión responsable y meditada. El siguiente paso para desinfectar y mejorar nuestra política está en sus manos.