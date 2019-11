Keiko Fujimori: Mark Vito acudió de nuevo a la Fiscalía con ‘contenedores’ de información

Por segunda vez. El esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, acudió este viernes a la sede del Ministerio Público (MP) para entregar toda la documentación que le solicitó el fiscal José Domingo Pérez con el fin de que este pueda revisar todos los archivos vinculados a los aportes de campaña de Fuerza Popular el 2011.

“He venido con 9,470 hojas, casi 10 mil hojas, y es la segunda vez que estoy entregando esta cantidad de papeles. Hace un año me pidieron otras mil hojas que traje de manera voluntaria (...) ¿qué pueden probar con esto? no sé porque mi empresa no tiene nada que ver”, dijo este viernes en declaraciones a RPP.

Acompañado de Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, el empresario estimó que el fiscal Domingo Pérez está realizando “una pericia encubierta” hacia su empresa y cuestionó su accionar. No obstante, remarcó su voluntad de seguir colaborando con la investigación como, según enfatiza, lo viene haciendo “hace cuatro años”.

Cabe recordar que Mark Vito ya había acudido la semana pasada al MP. No obstante, tuvo que traer los documentos nuevamente para otra revisión del fiscal ya que este le había señalado varias observaciones. Es así que ingresó con cuatro grandes contenedores de plástico dirigiéndose al edificio de la Fiscalía ubicado en el Centro de Lima.

Sobre hábeas corpus

En otra oportunidad, Mark Vito Villanella se refirió al debate que realizará el Tribunal Constitucional (TC) respecto al hábeas corpus que busca la libertad de Keiko Fujimori y afirmó tener “mucha fe y mucha esperanza” en la liberación de su esposa.

Por otra parte, cuestionó que se produzcan " los mismos tipos de sorpresas" que buscan evitar que Fujimori salga en libertad. “Hay audios que tumban jueces, ahora están utilizando a investigados, entonces es más del mismo tipo de jugadas y maniobras que buscan que Keiko no salga en libertad”, afirmó.