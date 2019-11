Mulder sobre denuncia de Del Castillo: “Lo puedo entender si está trabajando para el enemigo"

El aprista Mauricio Mulder, candidato a reelegirse al Congreso por el Partido Aprista Peruano, sostuvo que Jorge del Castillo, su colega de organización política, trabaja para “el enemigo” al haber denunciado presuntas irregularidades en la lista de postulantes para las elecciones 2020.

Del Castillo calificó el último viernes como incorrecto que se haya designado el número 1 a Mauricio Mulder en la relación de candidatos, señalando que no fue elegido “por aclamación” y que aún no se han publicado los resultados oficiales. Lamentó que se “inventen argumentos” para justificar la falta de democracia en los comicios del partido.

Mauricio Mulder a Del Castillo

En respuesta, el exlegislador Mulder mencionó que Del Castillo está incómodo porque no fue elegido como parte de las nuevas autoridades del Apra. Además, indicó sus acciones serían “por encargo del Gobierno”.

“A él (Del Castillo) le revienta que el Congreso del partido no lo haya ganado por segunda vez y todo esto lo está haciendo por encargo del Gobierno, o por un enemigo del partido para dividir con una sarta de mentiras que son inaceptables”, declaró en entrevista con RPP Noticias.

El candidato número 1 del Apra, reiteró que la actitud de Del Castillo se debe al interés político, el que, mencionó, estaría relacionado con la línea del Poder Ejecutivo. Insistió en que son mentiras las presuntas irregularidades denunciadas en las elecciones internas apristas.

“Son mentiras por encargo del Gobierno, porque yo no puedo entender que una persona´, que no está participando, que se quiere ir a su casa, petardee la lista de su partido. Solamente lo puedo entender si es que está trabajando para el enemigo”, subrayó.

Sobre su designación en lista del Apra

Mauricio Mulder ratificó en que él no participaba en los comicios internos celebrados en el Congreso del Apra, sino que el presidente de la Comisión Organizadora del Congreso, lo designó designado como primero en la lista de candidatos sin la necesidad de ser elegido. Agregó que en la reunión en la que acordaron esto, Jorge del Castillo estaba presente y no se opuso.

“No es invitación, es designación. El artículo 10 del reglamento del Jurado Nacional de Elecciones de inscripción de candidatos dice que hasta una cuarta parte de los candidatos puede ser designado por el órgano directivo del partido y así se tomó esa decisión de carácter político”, manifestó.

“Yo no puedo entender que haya actitudes de esa índole que no estén contaminadas por interés político, porque así nomás por las puras no es y eso por eso para nosotros es fundamental esta candidatura”, dijo.

Designación de miembros del TC

Asimismo, Mauricio Mulder reiteró en que el nuevo Parlamento se debe dedicar a responsabilizar al presidente Martín Vizcarra por la disolución del Congreso el pasado 30 de setiembre. Además, sostuvo que los congresistas deben dedicarse a elegir “de una vez” a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC).

“Tenemos que hacer que se elija al nuevo TC, este no puede seguir. Este congreso lo primero que tiene que hacer es elegir de una vez a los 7 miembros del TC para reestablecer el equilibrio”, enfatizó.

Por este tema el entonces primer ministro, Salvador del Solar, decidió presentar cuestión de confianza al Congreso, la que al final fue rechazada de manera fáctica, lo que motivó que el jefe de Estado disolviera la institución legislativa y convocara las elecciones 2020, a las que el Apra ha decidido participar.