JNE debatirá el lunes si congresistas disueltos pueden postular

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que debatirá este lunes 11 de noviembre sobre la prohibición o no de los excongresistas disueltos respecto a su participación en las elecciones congresales de enero del 2020.

Así lo informó el máximo ente electoral, luego de que el Jurado Electoral Especial de Ica (JEE-Ica) que preside José Luis Herrera Ramos consultara este miércoles si los exlegisladores del Congreso disuelto pueden participar en dicho proceso electoral.

Cabe destacar que el JNE señaló también, a través de un comunicado, que absolverá pronto este requerimiento.

Los argumentos de esta demanda se realizaron en virtud de la incorporación del artículo 90-A de la Constitución que prohíbe la reelección inmediata de los parlamentarios, y por las dudas y la preocupación que la ciudadanía ha expresado con relación a la aplicación de dicha norma constitucional en estos comicios.

Hace cinco días, precisamente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó una petición similar, exhortando al máximo colegiado electoral a que emita un pronunciamiento y establezca “reglas claras al proceso electoral en curso, lo cual repercutirá en la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral”.

No obstante, la respuesta fue que los órganos de justicia electoral de primera instancia, es decir los JEE, son los facultados a realizar consultas genéricas.

Para el experto en temas electorales Jorge Jáuregui está claro que la pregunta realizada por el JEE de Ica es de carácter general y podría absolverse estableciendo los parámetros jurídicos sobre cómo interpretar la norma de la no reelección (artículo 90-A), y resolver si los exparlamentarios disueltos pueden o no participar en estos comicios. No obstante, advirtió también que el JNE podría considerar que, en virtud al principio constitucional de pluralidad de instancias, ese tipo de pronunciamiento debe realizarse en una instancia superior y respecto a un caso concreto. Es decir, la respuesta a esta inquietud podría dilatarse.

Cabe indicar que hasta ahora no hay listas oficiales de candidatos y que la fecha límite para presentarlas es el próximo 18 de noviembre.

Para el experto José Tello existe también la posibilidad de que la petición de este jurado especial no sea asumida como una pregunta común, en vista de que existen postulaciones que se han hecho conocidas ante la opinión pública como son los casos de Rosa Bartra o Mauricio Mulder y, por lo tanto, pueden considerar que su respuesta es un adelanto de opinión. En este contexto, el JNE podría no resolver el tema hasta que se presente un caso particular en un JEE.

Por otro lado, ambos coincidieron en que los excongresistas “sí pueden postular en estas elecciones extraordinarias porque no existe ninguna ley ni norma constitucional que se los prohíba”. No obstante, señalaron que quien salga electo en enero del 2020 no podrá postular para el período 2020-2026 porque claramente les alcanza la norma de la no reelección.

Partidos se comprometen a hacer campañas sin agravios

● Durante la suscripción de Pacto Ético Electoral, el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, exhortó a los partidos a realizar una campaña “alturada y sin agravios, en concordancia con los valores éticos y democráticos”, durante el proceso de elecciones congresales extraordinarias del 2020.

● Con este pacto, los partidos políticos que participarán en los próximos comicios asumieron 14 compromisos relativos a brindar mayor información en las hojas de vida de sus candidatos, así como exponer de manera transparente sus propuestas.

● También se comprometen a presentar candidatos sin antecedentes judiciales ni penales y a promover mayor participación de mujeres.