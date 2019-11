El efecto de la disolución se va a diluir

Es un error de análisis creer que la caída de trece puntos en la aprobación del presidente Martín Vizcarra constituye una llamada de alerta importante en el tablero de control de Palacio de Gobierno, pues eso iba a ocurrir de todas maneras.

Según Datum, la aprobación a Vizcarra cayó trece puntos entre noviembre y octubre, reduciéndose de 82% a 69%, la mayor caída en solo un mes en lo que va de su presidencia. Esto ocurrió en todas las regiones, produciéndose el descenso más grande en el sur, con 17 puntos menos.

A primera vista, se trataría de un problema grave que no lo es, sin embargo, pues era absurdo pensar que el presidente iba a poder mantener una aprobación de más de cuatro quintos de la población por mucho tiempo, especialmente porque el registro récord que alcanzó en octubre fue consecuencia de un hecho puntual cuyo efecto tiende a desaparecer con el tiempo.

Se trata del tremendo respaldo que tuvo la decisión de Vizcarra de disolver el congreso, lo cual hizo crecer la aprobación al presidente en treinta puntos, de 52% a 82% entre setiembre y octubre, siempre según Datum.

Era evidente que un alza tan grande en un solo mes en la popularidad presidencial obedecía a la decisión de disolver el congreso, pero, también, que esa trepada se iba a diluir en los meses siguientes si nada nuevo sucedía, que es lo que ha empezado a ocurrir.

En ese sentido, es interesante que el 63% considere que, tras la disolución del congreso, el país sigue igual.

¿Qué podría cambiar para que el país ‘no siga igual’, como dice la encuesta de Datum, y ayude a que la aprobación al presidente Vizcarra no solo no regrese al 52% que tenía antes de la disolución del congreso, sino que, incluso, caiga por debajo de esa línea que, la verdad, no estaba tan mal?

Ese es un riesgo que corre hoy el presidente Vizcarra: que tras la euforia por la disolución del congreso, y ya sin nadie a quien echarle la culpa hasta febrero, la gente sienta que hay una expectativa insatisfecha.

Lo que puede cambiar las cosas es que el gobierno gobierne mejor, y que la administración tenga mejor capacidad para comunicarlo, pues el 82% declara no conocer el plan gubernamental.