Cusco: Descontento en la izquierda por elecciones internas

José Víctor Salcedo

Las elecciones de candidatos al Congreso en dos partidos de izquierda están en entredicho. En otros tres, la conformación de listas fue hecha por la dirigencia nacional, sin participación de las bases regionales. Aunque sus estatutos permiten este mecanismo de selección de postulantes, para algunos se trata de una práctica poco democrática.

Un centenar de militantes del Frente Amplio (FA) en Cusco cuestionan la plancha integrada por Oscar Mollohuanca, Selene López, Oswaldo Torres, Delfina Quispe y Neil Castro.

El 15 y 17 de octubre, las bases del FA propusieron a sus precandidatos. Había una treintena de nombres, solo quedaron siete partidarios: Mollohuanca, López, Torres, David Canal, Héctor Acurio, Jorge Rozas y Genry Loayza, más una invitada.

Como no hubo consenso en el proceso de selección por Cusco, la relación debía enviarse a la Comisión Política Nacional para que vea la selección y orden de los precandidatos que serían sometidos a elecciones abiertas.

Pero tres miembros de los ocho que integran el Comité Regional aprobaron una lista de cinco nombres sin “conocimiento” de las bases. Esta fue sometida, como lista única, el 6 de noviembre último. Entre los que aprobaron está Oswaldo Torres, quien, según los militantes, debió inhibirse. “En la práctica se autoproclamó candidato”, dijo un militante.

La decisión unilateral generó rechazo en el partido. Los militantes ya habían advertido a finales de octubre que llamaba la atención que varios nombres no hayan sido “considerados en los seleccionados”. El pronunciamiento fue enviado a Marco Arana, quien no hizo caso.

Perú Libre

El candidato de Vamos Perú, Jorge Valcárcel Salas, reveló que la dirigencia regional de Perú Libre –en la que estaba voceado- le pidió el pago de 10 mil dólares para que pueda integrar la lista. No pagó y fue retirado. “Lo que era un secreto a voces lo he vivido yo. Me han pedido por el número 1 de Perú Libre 10 mil dólares.

Mientras que en UPP, por el 1, 20 mil dólares”. Guido Bellido ocupa ahora ese puesto. La plancha la completan Rogelio Apaza, Percy Luque, María Huanca y Ruth Huayllani. La dirigencia nacional los eligió.

En el partido Democracia Directa, la dirigencia nacional también eligió a los candidatos Werner Salcedo Álvarez, Elena Ascarza Quispe, Armando Quispe Quenalla, Paulina Moler Santillana y como invitado está Arturo Ferro Vásquez. En este caso, los candidatos sí son militantes reconocidos a nivel regional.

En la coalición Juntos por el Perú - Nuevo Perú, uno de los militantes del partido de Verónika Mendoza que más activo estuvo en los últimos meses fue sacado de la balota. Sergio Sullca, excandidato a la alcaldía de Santiago, no figura en la plancha, que está integrada por Rosmeri Roca Rozas, Ruth Lazarte, Leoncio Roberto Acurio Canal, Héctor Edson Calla Chura y María Luz Huacac Espinoza. Hasta el martes, Sullca figuraba entre los cinco elegidos.