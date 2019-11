¿Cómo renovar la política? | VÍDEO

Katherine Llanca, psicóloga y activista política afroperuana.

“ACTIVISMO Y SENSIBILIZACIÓN”

Katherine Llanca, psicóloga y activista política afroperuana.

“Una de las mejores formas para reformar la política es a través del activismo, la sensibilización y la pasión que tienen cada uno de los peruanos para poder cambiar el país”.

Sofía Sheid, política de Paraguay.

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN

Sofía Sheid, política de Paraguay.

“¿La política, cómo la reformamos? Transformando la educación. La educación es el eje cultural a través del cual la gente hace política. Si bien es cierto, los políticos de nuestros países han trabajado la intuición, nosotros necesitamos de verdaderos estrategas, para ser conducidos por una política que brinde valor a cada ciudadano de nuestros países. La forma de transformar la política es transformando la educación”.

Carmela Correa, subprefecta de Huancayo y coordinadora regional de la Mesa de concertación de lucha contra la pobreza.

CON VALORES Y PRINCIPIOS

Carmela Correa, subprefecta de Huancayo y coordinadora regional de la Mesa de concertación de lucha contra la pobreza.

“Para poder reformar la política necesitamos gente con valores morales y con principios. Gente con ética, gente preparada que pueda asumir los liderazgos para poder apoyar el franco desarrollo de nuestro país. ¿Y por qué hablo de fortalecimiento de valores y fortalecimiento de familia? Porque en este tiempo hay mucha corrupción involucrada en diferentes estamentos del Estado. En ese sentido necesitamos líderes honestos, líderes positivos que quieran trabajar de verdad con cariño, dedicación y esmero para sacar adelante al país”.

Ana Cecilia Lucana Picardo. Abogada y política cusqueña. Candidata al Congreso por el Partido Morado.

CON NUEVAS IDEAS Y NUEVAS PRÁCTICAS

Ana Cecilia Lucana Picardo. Abogada y política cusqueña. Candidata al Congreso por el Partido Morado.

“Esta coyuntura nos ha llevado a todos a preguntar cómo podemos renovar la política. Como joven, mujer, militante del Partido Morado, puedo decir que la renovación política no pasa únicamente por ser nuevos rostros. Esto implica que sobre todo tengamos nuevas ideas, nuevas prácticas y sean los valores los que orienten y conduzcan nuestro actuar como políticos. Necesitamos mujeres y varones que acerquen los asuntos públicos a la ciudadanía, que les hagan entender la importancia de participar en política porque si no somos nosotros los buenos y las buenas ciudadanas quienes somos parte, otros van a tomar las decisiones por nosotros y se van a aprovechar de los recursos públicos que es algo que ya no queremos ver. Debemos ser tajantes en la lucha contra la corrupción y ese es el norte que nos va conducir rumbo al Bicentenario”.

Martha Evelyn Batres, diputada por El Salvador, integrante del grupo parlamentario ARENA (Alianza Republicana Nacionalista).

CON ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Martha Evelyn Batres, diputada por El Salvador, integrante del grupo parlamentario ARENA (Alianza Republicana Nacionalista).

“Renovamos la política interponiendo los principios de la ética, de la transparencia y de la moralidad en cada una de las acciones que ejecutemos como funcionarios públicos, como activistas de los partidos políticos y como ciudadanos. Activamos la política, reactivamos la política, trabajando de la mano con la ciudadanía, resolviendo sus más profundos problemas”.

Fanny Salas, política peruana.

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER

Fanny Salas, política peruana.

“Renovar la política a partir de incentivar que las personas de bien puedan acceder a participar en los procesos electorales. Debemos de animar a las personas honestas, a las personas probas, preparadas, a poder participar en política. Y también, como no, la participación de la mujer. Fomentar la participación de la mujer en política, que es una política de Estado que se debe implementar”.