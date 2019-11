Vilcatoma: “En la calle me dicen ‘¿Y qué dice Condorito?’, y yo me río”

Yeni Vilcatoma, excongresista de Fuerza Popular, manifestó este viernes que no tiene ningún sentimiento antichileno y que incluso tiene familiares que son de esa nacionalidad. Asimismo, aseveró que la cita que hizo de ‘Condorito’ fue “un hecho anecdótico” y que sus palabras “no fueron duras” a pesar que en su discurso del 2017 aludía de manera explícita a la nacionalidad del personaje

“No fueron duras (declaraciones). Es un momento anecdótico que he sabido sobrellevar. A veces las personas en la calle me dicen ‘¿y qué dice Condorito?’, y yo me río con ellos”, sostuvo la abogada en RPP.

También dijo que dicha referencia sobre ‘Condorito’ no buscaba ofender a los hermanos del sur. “Es una circunstancia que de ninguna manera ha sido para afectar o cuestionar a los chilenos, de ninguna manera. Mi comadre es chilena y la adoro”, declaró.

El origen de ‘Condorito’

El episodio en mención ocurrió en pleno debate de la vacancia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el 2017 donde Vilcatoma criticó a Alberto Borea, abogado defensor del entonces mandatario, por mencionar a ‘Condorito’ en sus alegatos.

“Lo único que hizo (Borea) fue invocar a Condorito. Y Condorito, señores, es chileno. ¡Es chileno! ¡Es chileno! ¿Dónde está el nacionalismo? ¿Dónde está el Frente Amplio?", dijo aquel día Yeni Vilcatoma. Este mensaje se hizo viral en Perú y Chile.

Cabe recordar que previo a dichos apelativos, la exintegrante de Fuerza Popular también se refirió a Gerardo Sepúlveda, socio del entonces presidente Kuczynski, como: “¡Un chileno pobre diablo!”.

“(Lo que ha hecho PPK es) Humillarnos como nación ante un chileno, ante ‘un pobre diablo’ que estuvo ahí en el palco presidencial mirándonos las caras a todos, mientras se enriquecía con las rutas de Lima, ese señor que estuvo ahí sentado (…)", comentó la exlegisladora.

Con nuevo partido

Yeni Vilcatoma buscará llegar otra vez al Congreso de la República, esta vez con Solidaridad Nacional del exalcalde Luis Castañeda Lossio, quién pidió licencia el último jueves para resolver sus problemas judiciales relacionados con las empresas Odebrecht y OAS.

Asimismo, el esposo de Vilcatoma, Manuel Elera Moquillaza habría participado en contrataciones irregulares con varias entidades pública. La Contraloría General de la República viene evaluando el caso.