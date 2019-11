Mulder no fue elegido como número 1 del Apra, afirma Del Castillo

Confrontación. El excongresista Mauricio Mulder no fue designado como número 1 en la lista del Apra, así lo reiteró Jorge Del Castillo quién dijo estar disconforme con las formas en que se realizaron las elecciones internas en el partido Aprista. Asimismo, aseveró que lo le interesa es que se estabilice la democracia interna de su agrupación y que se promueva a jóvenes que no han tenido la oportunidad antes.

“Mauricio Mulder no sé qué le pasó, pero él dice que el congreso (del Apra) lo proclamó número 1 y eso no ha pasado en ningún momento. Pueden preguntar a cualquiera de los 450 delegados que hubo ahí. ¿En qué momento se votó para que Mauricio Mulder sea el número 1 de la lista?”, declaró este viernes en una entrevista a RPP.

Asimismo, Del Castillo indicó que no hay designación “por aclamación” posible y que las bases no votaron por Mauricio Mulder para que ocupe el número 1, como estableció el Tribunal Electoral del Apra. También dijo que lamenta que se “inventen argumentos” para justificar lo incorrecto cuando todavía no hay resultados de las elecciones internas del partido realizadas el último domingo.

“(Me atacan) por decir las cosas como son, por defender a la juventud que legítimamente participa, hace su campaña, se esfuerza, visita bases. Resulta que ahora ponen como candidatos en el número 1, 2 y 3 y (los jóvenes) van a terminar en la lista con el 6, 8 o 20, no sé, pero no en los primeros lugares. Yo estoy contra eso y no necesito insultar ni mentir”, manifestó.

Cabe recordar, que el partido Aprista quiso llevar a Mercedes Cabanillas como invitada con el número 2 algo que la exministra rechazó. Por último, el exlegislador añadió que no quiere que se anule el proceso y solo espera que se respete los resultados para dar a conocer la lista oficial que representará al Apra en los próximos comicios del 26 de enero.