Giuliana Loza a Jorge Yoshiyama: “Pensé que vivías en una isla bajo otro nombre”

Jorge Yoshiyama Sasaki, en coincidencia con los testimonios de otros falsos aportantes cuyas declaraciones también fueron publicadas por La República, confirmó que por disposición de Keiko Fujimori el Estudio Oré Guardia dio asesoría legal a los donantes simulados para que estos mintieran ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

Yoshiyama precisó que en ese equipo legal se encontraba Giulliana Loza Ávalos, quien había pertenecido a dicho estudio y ahora ejerce la defensa de Keiko Fujimori. El objetivo no era decir la verdad, según el testigo.

Así lo dijo Jorge Yoshiyama:

"Durante esta investigación de los aportes la campaña 2011 fui mal asesorado por mi anterior abogada Giulliana Loza, que trabajó conmigo desde mediados del 2016 hasta octubre del 2018. En retrospectiva veo que el propósito fue el favorecer en la investigación únicamente a Keiko Fujimori, para que ella no figure con ningún tipo de participación en los hechos investigados. Desde el inicio de las investigaciones por los aportes, el segundo trimestre del año 2016,los abogados del Partido Fuerza Popular, todo ellos direccionados por el abogado Arsenio Oré Guardia, estaban avocados en coordinar la estrategia para no involucrar a Keiko Fujimori, por lo que además acordaron que la estrategia era la de mentir sobre los falsos aportantes y la consigna era que vayan a declarar solo las personas que van a reconocer como suyos los aportes para lo cual previamente deberán coordinar con los abogados del Estudio Oré Guardia, entre los que se encontraba Arsenio Oré, Edward García Navarro, Lorena Gamero Calero, Fernando Carrera Segura, entre otros. (...) En ningún momento me orientaron para que en la investigación diga la verdad o que de alguna manera ayude a esclarecer los hechos, siempre me hablaba Giulliana Loza y Edward García o el mismo Arsenio Oré y todos coincidían y me decían lo mismo sobre mentir respecto a los aportes de campaña. Yo no estaba seguro con seguir con la asesoría de Giuliana Loza, pero finalmente accedí bajo el consejo de Vicente Silva Checa, que también me dice que todos van a ser protegidos por una defensa conjunta".

Vicente Silva Checa actuaba como asesor legal de Keiko Fujimori y le fue asignada la tarea de coordinar las acciones de los abogados de la ex candidata y del partido Fuerza Popular.

Jorge Yoshiyama descubriría que había sido engañado. Esto es lo que dijo:

"Una vez que salió la detención preliminar la semana del 10 de octubre de 2018, lo primero que hago es llamar a Loza. Su respuesta fue decirme que Arsenio Oré me iba a conseguir un nuevo abogado (...) porque ella se iba a concentrar en el caso de Keiko Fujimori. Ahí me di cuenta que las defensas iban a ser incompatibles porque toda la defensa de ella iba a ser el desconocimiento total de lo que el resto había hecho bajo sus instrucciones directa e indirectas. Este fue el punto de quiebre. (...)”

Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del ex secretario general del partido fujimorista y ex jefe de la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, Jaime Yoshiyama Tanaka, señaló que Loza lo abandonó y que incluso le dijo que ella hubiera preferido que se quedara en el extranjero. Así lo manifestó a la fiscal Elvia Caro Izquierdo.

Lo primero que hice cuando regresé de viaje fue ir directo desde el aeropuerto a la oficina de Giulliana Loza para pedirle una explicación. Su primer comentario fue: ' Pensé que ya no regresabas más. Te hacía viviendo en una isla bajo otro nombre. Lo mejor para todo hubiera sido que no regresaras'. (...) Me había dado cuenta que todo giraba en torno solamente a la defensa de Keiko Fujimori y era lo único que importaba".

Por eso el sobrinísimo Jorge Yoshiyama Sasaki cantó.

Testimonios de otros falsos aportantes en campaña de Fuerza Popular el 2011. Archivo: La República.

Testimonios de otros falsos aportantes en campaña de Fuerza Popular el 2011. Archivo: La República.

Loza responde

Consultada por La República, Giulliana Loza Ávalos rechazó la versión de Jorge Yoshiyama.

“Lamento que Jorge Yoshiyama se haya atrevido a mentir flagrantemente ante una autoridad fiscal, cuando en noviembre del año pasado él mismo declaró todo lo contrario”, dijo Giulliana Loza a La República.

“Creí que era una persona correcta, pero me equivoqué. Es totalmente falso que él ha declarado contra la señora Keiko Fujimori. El manifestó públicamente que el dinero entregado por su tío Jaime Yoshiyama no era de Odebrecht, sino era dinero lícito, dinero de empresarios”, dijo Loza.

Según la abogada, “Jaime Yoshiyama dijo que el dinero que entregó a su sobrino Jorge Yoshiyama era dinero licitó de empresarios. Es más, pidió perdón en público a la señora Keiko, reconociendo que ella no sabía del dinero”