Alarcón se va denunciando corrupción en Gobierno Regional de Arequipa [VIDEO]

Roberth Orihuela Q.

Cuando ingresó Edgar Alarcón Tejada al Gobierno Regional de Arequipa como asesor de Elmer Cáceres Llica, anunció que sería una suerte de arquero para atajar los remates de la corrupción. A un mes de asumir el cargo, se tuvo que ir porque no pudo comunicar sus hallazgos a Cáceres y porque se le pusieron muchas trabas a su trabajo.

Alarcón confirmó ayer su renuncia. Indicó que no pudo trabajar y que los asesores cercanos al gobernador hacen difícil comunicarle todas las irregularidades que detectó en la entidad. “Quiero pensar que desconoce y que lo tienen con los ojos vendados. Esto mismo lo he visto en Ancash, Tumbes y el Callao y ya vimos cómo acabaron. Si no limpia la gestión, va a terminar mal”.

Asesores dañinos

Los primeros en ser señalados por Alarcón fueron los asesores Ricardo Sánchez y Edwin Esquivel. Aseguró que ambos manejan la región a su antojo. “Han impedido mi acercamiento al gobernador para que le explique. Porque tienen intereses propios. Manejan recursos humanos, obras y contrataciones. Hay trabajadores fantasma en las obras por administración directa”, aseveró el excontralor.

También acusó al gerente general, Gregorio Palma, de entrampar su trabajo. “Incluso me ha preguntado si pretendía ocupar su cargo, pero le dije que no. Mi intención era ser buen asesor, pero en 30 días solo me reuní una vez con el gobernador”.

Entre las irregularidades que detectó el ahora exasesor está que Edwin Esquivel tiene a su esposa laborando en la gerencia de Salud. Efectivamente, Lilian Andía Sánchez es coordinadora del programa Devida. Pero fuentes del gobierno regional explicaron que la psicóloga labora desde hace varios años en este programa. Además contaron que Esquivel y Andía se divorciaron años atrás.

Alarcón también aseveró que en la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) está laborando María Fernanda Canazas como asesora legal. “Es la encargada de hacer las adquisiciones de terrenos de las comunidades campesinas para la represa de Angostura, cuando no fue contratada para eso. Hay quejas de alcaldes contra ella”, contó.

Sobre ello, fuentes del GRA aceptaron que Canazas es cercana a Esquivel. Pero argumentaron que no hay irregularidad en su contratación y que no está haciendo ninguna negociación para la compra de terrenos.

En cuanto a la adenda 13 de Majes II,dijo que no es seguro que a fin de mes se firme. “Aún se espera el informe de la supervisión especializada, debió llegar hace una semana. Así no estará lista para fines de noviembre sino para diciembre, y quien sabe si más”.

Reformas detenidas

El exasesor también manifestó que a pesar de sus intentos por intervenir en las reformas de las gerencias de Transportes y Autodema, los asesores y el gerente general no quisieron mover un dedo. Por ejemplo en Transportes “sigue habiendo corrupción”. Según señala Alarcón los sistemas de Control Interno no funcionan y “todo el mundo hace y deshace, entra y sale”. Se refirió a Christian Villavicencio y Víctor Zapata. Estos dos, a pesar de no ser trabajadores, seguirían interviniendo en las áreas de exámenes de la gerencia.

El gerente de Transportes, Grover Delgado, descartó las afirmaciones de Alarcón. “Villavicencio ya no trabaja hace varios meses. Se terminó su orden de servicio. Zapata no lo conozco pero verificaré”.

Respecto a la reestructuración de la gerencia, Delgado indicó que en diciembre se presentarán los resultados.

En cuanto a Autodema, Alarcón indicó que hasta ahora no se ha firmado la resolución para conformar la comisión de reestructuración. Esto provoca que siga la corrupción en la entidad.

También adelantó que hay S/ 14 millones para obras y que los ganadores ya estarían direccionados.

Finalmente indicó que se debe hacer auditorías en las áreas de Logística y Recursos Humanos de la sede regional, debido a la gran cantidad de personal que se está contratando a dedo.

En tanto, el gobierno regional envió un comunicado indicando que el miércoles ya enviaron un oficio a Alarcón dando por concluido su nombramiento. La decisión fue por su postulación al Congreso. Además acusaron que las versiones de Alarcón son de índole político, con la finalidad de crear impacto en el electorado.

GRA devolverá presupuesto de este año

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no se acogerá al régimen especial del Decreto de Urgencia que “Establece Medidas Extraordinarias para la Reactivación de Obras públicas Paralizadas". Así lo señaló Javier Rospigliosi, jefe de la oficina Planificación y Presupuesto.

Indicó que esta norma establece una serie de requisitos que no cumple ninguna de las obras detenidas en la región. Vale recordar que de acuerdo a un informe de la Contraloría, el gobierno regional tiene 9 obras paralizadas por arbitrajes.

Rospigliosi señala que estas obras ya serán reactivadas con otros mecanismos. En el caso de Majes Siguas II, el siguiente mes se firmaría la adenda 13.

Y también se podría evaluar la reactivación de los hospitales de provincias con este régimen.